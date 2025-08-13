"Решението е мое, без повече въпроси": Луис Енрике обясни защо изключи Донарума от ПСЖ

Старши треньорът на Пари Сен Жермен Луис Енрике даде леко предимство на Тотнъм заради по-напредналия етап на предсезонната подготовка на лондончани преди двубоя за Суперкупата на Европа тази вечер. Специалистът говори открито и за изваждането на вратаря Джанлуиджи Донарума от състава на ПСЖ за мача с Тотнъм. Очаква се стражът да напусне "Парк де Пренс", тъй като вече не попада в плановете на Енрике.

ПСЖ тренира само от седмица, а Тотнъм - от месец

"Този път ПСЖ започва сезона малко по-различно. Това е голямо събитие, голяма сцена. Очакваме с нетърпение първия си мач. Не знам какъв ще бъде планът на Тотнъм. Отборът наскоро смени треньора. Те тренират от месец, а ние тренираме само от седмица. Но това не е извинение. Ще дадем всичко от себе си. Нямаме търпение да излезем на терена. Надявам се да можем да играем нашия футбол и да спечелим", каза Луис Енрике.

Защо Енрике изгони Донарума?

"Това винаги са трудни решения. Мога да кажа само хубави неща за Джанлуиджи Донарума. Той е един от най-добрите играчи на позицията си, без никакво съмнение. Той е дори по-добър като човек, но ние търсехме различен профил на вратаря. Имайки предвид нивото на Джанлуиджи Донарума и всичко, което е дал на клуба, разбира се, разбираме ситуацията, но целта ми е да подобря отбора и се опитах да го направя по най-добрия възможен начин", добави още той.

Италианските репортери бяха разбираемо по-загрижени за ситуацията със своя сънародник Донарума, отколкото за мача срещу Тотнъм, но треньорът на ПСЖ скоро се умори от темата. "Без повече въпроси по тази тема. Това е мое решение и клубът ме подкрепя", отсече треньорът на ПСЖ, цитиран от БТА.

