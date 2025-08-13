"Погледнах отстрани и разбрах, че Ман Юнайтед не може да спечели Висшата лига. Клубът е в ничия земя"

Нападателят Маркъс Рашфорд смята, че Манчестър Юнайтед се намира в ничия земя от години и е неспособен да спечели Висшата лига, защото няма ясен план за действие. Англичанинът, който премина в Барселона под наем от "червените дяволи", коментира, че през последните шест месеца е погледнал на Юнайтед като страничен наблюдател и е осъзнал къде се крие проблемът. А той е свързан с това, че Манчестър Юнайтед няма дългосрочна стратегия и постоянно променя визията си - с нови ръководители, треньори и играчи.

Маркъс Рашфорд назова истината за Манчестър Юнайтед

"Виждате го при всеки отбор, който е бил успешен в продължение на определен период от време: те имат принципи, с които всеки треньор, който дойде, всеки играч, който дойде, трябва да се съобразява или да може да допринесе за тези принципи", заяви Маркъс Рашфорд в интервю за Rest is Football.

"Докато понякога ми се струва, че Юнайтед просто е... ние сме жадни за победи, затова винаги се опитваме да се адаптираме и да привличаме играчи, които пасват на тази система. Но това е реакционно. Ако посоката ти се променя постоянно, не можеш да очакваш да спечелиш лигата."

"Да, може да спечелиш някои турнири за купите, но това е защото имаш добър треньор и добри играчи, и имаш победители в отбора си – не си там случайно. Това е нещо, което някои хора забравят. Да, ние сме далеч под нивото, на което смятаме, че Юнайтед трябва да бъде. Но ако погледнеш отстрани, което аз успях да направя, особено през последните шест месеца – какво очакваш?"

"Хората казват, че сме в преход от години. За да си в преход, трябва да започнеш прехода. Така че като че ли преходът все още не е започнал. За да започнеш преход, трябва да направиш план и да се придържаш към него. Ето какво мисля – не е лесно. Защото ако не върви добре, феновете изискват (промяна)."

"Но тук говоря за това да бъдеш реалист по отношение на ситуацията, в която се намираш. Струва ми се, че сме имали толкова много различни мениджъри, различни идеи и различни стратегии, за да спечелим... и в крайна сметка се озоваваш в средата – озоваваш се в ничия земя", завършва Рашфорд.

