Да ла Фуенте: Във финала талантът и добрият футбол ще надделеят на всеки друг фактор!

Луис де ла Фуенте е спокоен преди финала на Световното първенство по футбол между Испания и Аржентина в неделя и само едно нещо ускорява пулса му - пътуването с хеликоптер обратно до хотела на отбора, пише агенция „Ройтерс“. Селекционерът на „Ла Фурия“ демонстрира спокойствие и хумор в петък вечер в очакване на знаковия двубой срещу Аржентина на бившия си ученик Лионел Скалони, настоявайки, че отборът му възнамерява да прегърне събитието, вместо да бъде погълнат от мащаба му.

„Доста съм нервен, защото ще се върнем с хеликоптер“, заяви шеговито Де ла Фуенте пред репортерите и допълни: „Дойдохме с хеликоптер и трябва да се върнем обратно, след като приключи пресконференцията, а това наистина ме изнервя. Обаче нищо друго - абсолютно съм спокоен. Имаме късмет да сме в тази ситуация“.

„Ще се насладим на този момент“

"¿Si Argentina juega sucio? No, por favor. Jamás diría eso. Tengo admiración y reconocimiento. Además, dirige la selección un amigo mío" 🗣️



Luis de la Fuente y su tremendo halago a la selección argentina 🇦🇷👏🏻#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fEz0iOoqWF — DAZN España (@DAZN_ES) July 17, 2026

Испания - европейски шампион под ръководството на Луис де ла Фуенте, се бори за първата си световна титла от 2010 година насам и се изправя срещу отбора на Аржентина, който се стреми към втори пореден трофей, отново воден от Лионел Меси.

„За мен важното е да сме в позиция да спечелим, да стигнем до финала. Ще се радвам да стигам до финал на Световно първенство всяка година и да загубя, но да стигна до там и да имам шанс да се боря за титлата. Ще се насладим на този момент, използвайки силните си страни и качества, като същевременно държим под контрол опонентите си, които са наистина страхотен отбор“, обясни испанският селекционер.

Де ла Фуенте очаква финал, изпълнен с качество, а не психологическа битка, казвайки, че Испания и Аржентина споделят много по стил и дух: „Това са два отбора от най-висока класа, два превъзходни тима с много прилики - в подхода си към играта и в таланта на играчите, така че мисля, че ще бъде страхотен мач. Вярвам, че по отношение на нашия подход и двата тима се готвят да изиграят среща, в която брилянтността, талантът и добрият футбол ще надделеят над всеки друг фактор“.

Присъствието на Лионел Меси в аржентинския отбор очаквано доведе до сравнения с тийнейджъра Ламин Ямал, но Луис де ла Фуенте не желае да обременява младежа. „Меси е единствен по рода си. Той е огромен талант и преди всичко пример за по-младите спортисти. Ламин трябва да си остане Ламин и мисля, че най-добрият начин да му помогнем е като го подкрепим, като му помогнем да остане Ламин, когото познаваме“, заяви специалистът. Де ла Фуенте добави, че Ямал е в „перфектна физическа форма“, след като пропусна тренировка в сряда като предпазна мярка.

Селекционерът каза още, че е обсъдил условията на Мондиал 2026 с играчите още преди заминаването за турнира. „Тогава завърших с думите: „Дами и господа, така стоят нещата!“ Нямаше нито едно оплакване, никакво мрънкане. Адаптацията означава да приемеш това, което не можеш да промениш, а тъй като не можеш да го промениш, можеш спокойно да му се насладиш“, категоричен бе испанецът.

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