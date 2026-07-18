Радев разруши доверието ни в Европа, ще пропилее Шенген и еврозоната: Кирил Петков с нова доза критика по властта

"Последната седмица външната политика на премиера успя едновременно да ядоса и проевропейските сили в България, и русофилите. Вътрешнополитическите страсти ще отминат, но нещо много по-важно започна да се руши: доверието на международните инвеститори". Това написа бившият премиер и бивш председател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков във Фейсбук по адрес на премиера Румен Радев заради така наречената Киевска декларация. Още: Радев върви с бързи крачки срещу националния интерес: Тагарев атакува премиера

"Ако сте френски инвеститор, бихте ли инвестирали в България след седмица, в която на националния ви празник чувате как българският премиер се разграничава от европейския консенсус, а един от най-близките съратници на президента на Франция Еманюел Макрон публично изразява разочарованието си от думите му", запита Петков.

И продължи с примерите си: Ако сте германски инвеститор, бихте ли инвестирали в държава, в която премиерът поема ангажименти към голям германски инвеститор, а министърът на икономиката впоследствие заявява, че те не могат да бъдат изпълнени?

"Ако сте полски инвеститор и се тревожите от руското влияние в Източна Европа, бихте ли избрали България, когато правителството определя като "национален интерес" изваждането от санкционния списък на руски олигарси и лица, свързани с руското разузнаване? А ако сте финансов инвеститор от Европа, как бихте оценили държава, която влиза под европейски мониторинг за свръхдефицит заради бюджет с дефицит от 5,7%?", продължи да пита Кирил Петков.

Доверие се гради с години, а може да бъде загубено с дни

Снимка: Actualno.com

Още: Огромна част от хората очакваха Радев да се държи смело, а вместо това виждат страхливо и безотговорно поведение

По думите му доверието на международните инвеститори се гради с години, но може да бъде разрушено за дни. Международният капитал не се влияе от протоколни изявления, речи, изпълнени с общи приказки за това колко важни са инвестициите, или от ръкостискания пред камерите. Той чете сигналите, посочи Петков.

Той изтъкна, че когато сигналите са променлива външна политика, отдалечаване от европейския консенсус, неизпълнение на поети ангажименти, фискална нестабилност и лансиране на неясни икономически идеи като "държавно определена справедлива цена", които на практика дори не водят до по-ниски цени, това неизбежно подкопава доверието и отказва инвеститорите.

Според него без инвестиции няма производство, няма нови работни места, няма данъчни приходи, няма по-високи доходи и няма устойчив икономически растеж.

Той отбеляза, че България днес има сериозни конкурентни предимства: членство в еврозоната, Шенген и едни от най-ниските данъци в Европа. Да ги пропилеем заради погрешното разбиране за света на едно правителство, което се самоопределя като прогресивно, а всъщност не разбира как работи глобалната конкуренция за инвестиции, би било историческа грешка, разкритикува Петков позицията на правителството на Румен Радев.

"Ако правителството продължи с този "висш пилотаж", България рискува да загуби именно най-ценните си предимства. В днешния свят капиталът не чака държавите да се поправят и не прощава непоследователността. Той просто отива другаде", предупреди бившият премиер.

Още: ГЕРБ са виновни за високите цени на пазара: Министър Пламен Абровски обяви още, че "Кошницата с грижа" се разширява