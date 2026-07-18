Всичко, което трябва да знаем за "малкия финал" на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада

Отборът на Англия ще се изправи срещу двукратния световен шампион Франция в битка за третото място на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Селекцията на Томас Тухел се срина в заключителните минути на 1/2-финалния си сблъсък с Аржентина, след като късни голове на Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес осигуриха на "гаучосите" място във втори пореден финал. Ден по-рано фаворитите на американска земя Франция бяха разгромени от европейските шампиони Испания. Сега и двата отбора ще се опитат да възвърнат част от гордостта си и да завършат участието си с победа, когато се изправят един срещу друг в мача, определян като "малък финал".

Англия и Франция в битка за бронзовите медали на Мондиал 2026

Франция ще участва за четвърти път в мач за третото място, като предишните ѝ резултати включват победи над Западна Германия (1958 г.) и Белгия (1986 г.), както и загуба от Полша през 1982 г. "Трите лъва", от своя страна, ще се борят за бронзовите медали за трети път в историята, след като преди това загубиха от Италия (1990 г.) и Белгия (2018 г.). Двата тима са се срещали девет пъти, като французите водят в директното им съперничество с 5:3 победи. За последно "трите лъва" се срещнаха с "петлите" на 1/4-финалите Мондиал 2022, когато тимът на Дидие Дешан победи с 2:1.

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Един от големите стимули за спечелване на мача за третото място е наградният фонд. Бронзовият медалист ще получи 30 милиона долара, докато отборът, класирал се на четвърто място, ще си тръгне с 2 милиона по-малко. Що се отнася до спечелването на турнира, има голяма разлика в паричните награди между победителите и подгласниците. ФИФА ще присъди на Аржентина или Испания сумата от 51 милиона долара, докато подгласникът ще получи 34 милиона долара.

В колко часа ще започне мачът между Англия и Франция?

Срещата между Англия и Франция ще започне в полунощ на събота, 18 юли, срещу неделя, 19 юли. Двубоят ще бъде пряко излъчен в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават срещата на живо, са БНТ 1 и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите неговия развой НА ЖИВО в спортната секция на Actualno.com.