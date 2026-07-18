Стари гуми, мантинели и пак същите проблеми: Цистерна се запали на "Тракия" (ВИДЕО)

Сръбски влекач-цистерна се подпали в движение на магистрала „ Тракия“ между Пловдив и Пазарджик, предаде bTV. Сигналът за произшествието е подадена на тел 112 около 06.00 часа. Цистерната е превозвала полимери за строителството. Още: Пожарникарите готови за битка с огъня: Обърнаха внимание на най-сериозните причини за пожарите

Пожарът на цистерната

Пожарът е възникнал на 107-ия км в посока Бургас.

Огънят е потушен.

Движението е затруднено и се извършва само в скоростната лента до изтеглянето на влекача.

По първоначални данни, подпалили са се гумите на тежко-товарния камион и оттам пожарът се е разпространил.

Няма пострадали.

Според МВР полимерите не са опасен товар.

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