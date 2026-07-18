От върха на Европа до допинг капана: Историята за рухналото пророчество на румънския футболен феномен

"Окачените бутонки" е спортна рубрика на Actualno.com, в която припомняме историите на позабравени футболисти от миналото.

В историята на футбола има играчи, които не достигат върха заради контузии, други са спирани от липса на талант или силна конкуренция. При Адриан Муту обаче причината са собствените му решения. Румънецът притежаваше скорост, техника и самочувствие, които го превърнаха в една от най-ярките надежди на европейския футбол, но когато изглеждаше, че светът е в краката му една грешка промени цялата му кариера.

Изгряването на едно румънско чудо и пътят към Италия

Роден на 8 януари 1979 година в Кълъраш, Румъния, Муту започва футболната си кариера в Арджеш Питещ. Още като тийнейджър впечатлява с лекотата, с която преодолява защитниците, и с умението си да бележи от почти всяка позиция. Не след дълго талантът му привлича вниманието на италианските клубове и той подписва с Интер. Там обаче не получава достатъчно възможности и след периоди под наем в Елас Верона започва истинското си израстване.

Светът в краката на новата суперзвезда

Големият пробив идва с екипа на Парма. През сезон 2002/2003 Муту оформя едно от най-опасните нападения в Серия А заедно с Адриано. Двамата бележат редовно, а румънецът демонстира футбол, който кара специалистите да го определят като бъдеща световна звезда. Бързината и точният му удар превръщат всеки мач в спектакъл. Не е изненадващо, че през лятото на 2003 година новият собственик на Челси Роман Абрамович решава да инвестира сериозна сума, за да го привлече в Лондон. Сделката е една от най-големите за времето си, а очакванията към румънския нападател са огромни.

Началото във Висшата лига е повече от обещаващо. Муту отбелязва четири гола в първите си три шампионатни срещи и мигновено печели симпатиите на феновете. Изглежда, че Челси е намерил новата си звезда, а румънецът идеалното място, където да се превърне в един от най-добрите нападатели в света. Само година по-късно обаче всичко рухва.

Кокаиновият шок и крахът на една мечта

През есента на 2004 година допинг тест установява употреба на кокаин. Тогавашният мениджър Жозе Моуриньо не крие разочарованието си, а Челси незабавно прекратява договора на нападателя. Следва наказание от седем месеца, което практически слага край на английската му кариера. Запозват и продължителни съдебни дела между клуба и футболиста. В крайна сметка спортните институции постановяват, че Муту трябва да изплати на Челси над 15 милиона паунда парично обезщетение.

След разсрастанлия се скандал мнозина смятат, че кариерата му е приключила, но румънецът отказва да се предаде. Завръща се на терена още преди официално наказанието му да е изтекло, подписва с Ювентус, а впоследствие преминава във Фиорентина. Именно във Флоренция светът отново вижда истинския Адриан Муту. В продължение на няколко сезона е сред най-добрите нападатели в Серия А и доказва, че футболният му талант никога не е изчезвал.

Не винаги обаче талантът е достатъчен и през 2010 година Миту доказва, че човек не може да избяга от миналото си. Той отново е наказан след положителен допинг тест, този път за забранен медикамент, използван за отслабване. Макар случаят да е различен от този в Англия, репутацията му понася нов тежък удар.

Равносметка за грешката

След края на състезателната си кариера година той поема по треньорския път. Работи в няколко клуба и за кратко води и националния младежки отбор на Румъния. Макар да остава близо до футбола, общественото внимание продължава да се връща към събитията от 2004 година. Години по-късно самият Муту говори открито за най-голямата грешка в живота си. В интервю признава, че употребата на кокаин е била най-лошото решение, което някога е взимал. Според него точно този момент е променил съдбата му и е сложил край на възможността да достигне нивото, за което е мечтал.

Днес името му остава пример за това колко тънка е границата между величието и пропуснатите възможности. Кариерата му не може да бъде наречена провал – той оставя трайна следа в националния отбор на Румъния, превръщайки се в един от най-резултатните футболисти в историята на страната с множество успехи в европейския футбол, но винаги ще остане въпросът какво още можеше да постигне. Историята му напомня, че във футбола талантът отваря вратите към успеха, но характерът и дисциплината решават колко дълго ще останат отворени.

Автор: Жанина Колева

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