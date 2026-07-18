Скалони преди финала на Мондиал'26: Играем за фенове, за родината и за семействата си!

Световните шампиони от Аржентина се мотивират от феновете да занесат трофея отново у дома. Това заяви селекционертът на националния тим на страната Лионел Скалони преди финала на Световното първенство по футбол срещу Испания. Битката за титлата е утре от 22:00 часа българско време и ще се състои на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси.

„Виждате как празнуват хората, колко са щастливи и това трогва, невъзможно е да не докосне сърцето ти“, каза Скалони, цитиран от агенция Reuters.

„Трябва да ценим това, което Меси прави“

🥺🇦🇷 Lionel Scaloni: “Messi told me: We’re a pure history”.



“But the one who’s truly history is him, a legend. Hearing him say that fills me with pride”.



“To have the greatest footballer the world has ever seen think that about this group is something truly wonderful”. pic.twitter.com/eVu2lTqKKU — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 18, 2026

Фактът, че защитават титлата, накара някои експерти преди турнира да спекулират, че може би този път аржентинците няма да се борят толкова силно, но въпреки това отборът на Аржентина отново и отново постигаше победи на първенството, аплодиран от фанатичните си привърженици.

„В крайна сметка играем за тях, футболистите играят за родината, за семействата си“, коментира Лионел Скалони и добави: „Феновете на големите съперници Бока и Ривър се прегръщат и празнуват заедно пред телевизора - как може това да не ни докосне?“.

Скалони каза още, че отборът му е в добра форма, въпреки че - след като изигра полуфинала срещу Англия в сряда в Атланта - имат един ден по-малко от Испания за подготовка.

„Нямаме много време за тренировки. Снощи пристигнахме в 23:00 часа, а утре ще бъде натоварено. Ще говоря с футболистите и ще видя как са, но по принцип всички са добре“, уточни той.

Финалът на Световното първенство по футбол обещава да бъде истинско удоволствие - пламенната Аржентина на Лионел Меси срещу европейския шампион Испания с младата звезда Ламин Ямал.

„Да можеш да стигнеш до финал, както той на 39 години, мисля, че това е нещо невероятно“, заяви Скалони.

„Трябва да ценим това, което той прави... Успя да постигне нещо, което преди години не се смяташе за възможно. Не беше лесно да стигнем дотук и да се конкурираме на това ниво. Надявам се да спечелим, но ако не - той пак ще бъде пример за всички“, допълни наставникът на аржентинския национален тим.

ОЩЕ: Защитниците на Аржентина се подиграха с легенда на Ман Юнайтед: "Дано не съм толкова глупав като него"