Войната в Украйна:

Скалони преди финала на Мондиал'26: Играем за фенове, за родината и за семействата си!

18 юли 2026, 12:48 часа 635 прочитания 0 коментара

Световните шампиони от Аржентина се мотивират от феновете да занесат трофея отново у дома. Това заяви селекционертът на националния тим на страната Лионел Скалони преди финала на Световното първенство по футбол срещу Испания. Битката за титлата е утре от 22:00 часа българско време и ще се състои на стадион „МетЛайф“ в Ню Джърси.

„Виждате как празнуват хората, колко са щастливи и това трогва, невъзможно е да не докосне сърцето ти“, каза Скалони, цитиран от агенция Reuters.

„Трябва да ценим това, което Меси прави“

Фактът, че защитават титлата, накара някои експерти преди турнира да спекулират, че може би този път аржентинците няма да се борят толкова силно, но въпреки това отборът на Аржентина отново и отново постигаше победи на първенството, аплодиран от фанатичните си привърженици.

„В крайна сметка играем за тях, футболистите играят за родината, за семействата си“, коментира Лионел Скалони и добави: „Феновете на големите съперници Бока и Ривър се прегръщат и празнуват заедно пред телевизора - как може това да не ни докосне?“.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Скалони каза още, че отборът му е в добра форма, въпреки че - след като изигра полуфинала срещу Англия в сряда в Атланта - имат един ден по-малко от Испания за подготовка.

Национален отбор по футбол на Аржентина

„Нямаме много време за тренировки. Снощи пристигнахме в 23:00 часа, а утре ще бъде натоварено. Ще говоря с футболистите и ще видя как са, но по принцип всички са добре“, уточни той.

Финалът на Световното първенство по футбол обещава да бъде истинско удоволствие - пламенната Аржентина на Лионел Меси срещу европейския шампион Испания с младата звезда Ламин Ямал.

„Да можеш да стигнеш до финал, както той на 39 години, мисля, че това е нещо невероятно“, заяви Скалони.

„Трябва да ценим това, което той прави... Успя да постигне нещо, което преди години не се смяташе за възможно. Не беше лесно да стигнем дотук и да се конкурираме на това ниво. Надявам се да спечелим, но ако не - той пак ще бъде пример за всички“, допълни наставникът на аржентинския национален тим.

ОЩЕ: Защитниците на Аржентина се подиграха с легенда на Ман Юнайтед: "Дано не съм толкова глупав като него"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Испания отбор Аржентина отбор Световно първенство по футбол 2026 Лионел Скалони
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес