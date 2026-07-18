След колебливия старт на сезона: Столът на Христо Янев в ЦСКА се клати здраво!

Носителят на Купата на България ЦСКА стартира сезона с две поредни победи над Дери Сити в първия квалификационен кръг на Лига Европа. Въпреки това бъдещето на треньора Христо Янев е поставено на карта. Причината е, че и при двата успеха над северноирландците „армейците“ така и не показаха добра игра, а това никак не се нрави на феновете и ръководството на клуба.

Янев има няколко мача, за да вдигне ЦСКА

Според колегите от „Тема спорт“ столът на Христо Янев в ЦСКА се клати здраво и при негативни резултати в следващите няколко двубоя може да се стигне до треньорска рокада. Както е известно, в понеделник, 20 юли „червените“ стартират кампанията си в Първа лига с гостуване на Славия. В четвъртък пък предстои визита на азербайджанския Карабах във втория квалификационен кръг на Лига Европа.

Наставникът има 2-годишен договор с клуба, но той лесно може да бъде разтрогнат

Христо Янев се завърна начело на ЦСКА в края на септември 2025 година като наследи на поста Душан Керкез. Бившият футболист на „армейците“ успя да стабилизира отбора и спечели Купата на България. Въпреки това в последните мачове от сезона той загуби доверието на привържениците – най-вече след злополучния мач с Левски, в който „червените“ играха с резервите и допуснаха поражение с 1:3.

В крайна сметка, след края на кампанията и триумфа за Купата, Янев подписа нов двугодишен договор, но има голяма вероятност да не успее да го изпълни, ако не стабилизира своя тим в следващите няколко срещи.

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