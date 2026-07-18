Viasat Nature: Запознайте се с героите на поредицата „Живот при температура под нулата“ (ВИДЕО)

Изолация. Самота. Температури, достигащи до -60°C. И въпреки това има хора, които съзнателно избират този начин на живот. Поредицата „Живот при температура под нулата“, чиято премиера по Viasat Nature е на 20 юли, проследява хора, които всеки ден се изправят не само срещу суровата природа, но и срещу собствените си граници. За тях всяка зима е непрестанна битка за оцеляване до настъпването на пролетта. Нека се запознаем по-отблизо с героите на поредицата.

Трейлър за поредицата „Живот при температури под нулата“ по Viasat Nature

Сю Ейкънс – жената, която никога не се предава

Сю Ейкънс (63) е писателка и експерт по оцеляване, смятана за една от най-коравите жени в Аляска. Тя е майка и баба, а едва 12-годишна се мести там с майка си и скоро е принудена да се научи да оцелява сама. Според нея ключът към оцеляването не е смелостта, а добрата подготовка и способността да предвиждаш опасностите.

През 2007 г. е тежко ранена при нападение от мечка гризли и чака цели 10 дни, докато пристигне помощ. През това време сама обработва раните си, проследява и убива животното, а след това подава сигнал по радиостанцията. Именно спокойствието в гласа ѝ кара спасителите да подценят тежестта на състоянието ѝ.

От години управлява лагера Kavik River Camp, разположен на около 300 километра северно от Северния полярен кръг. Пълната изолация не само не я плаши, а е естественият начин на живот за нея.

Чип и Агнес Хейлстоун – семейство, свързано с традициите

Чип и Агнес Хейлстоун живеят в Ноорвик с петте си дъщери и двамата синове на Агнес от предишен брак. Те се придвижват според сезоните и се издържат чрез лов и риболов.

Чип се премества в Аляска от Монтана, а Агнес, която принадлежи към коренното население инупиат, е израснала в семейство на ловци. Тъй като Чип не е член на племето, той няма някои от традиционните ловни права. Именно Агнес го научава как да разчита състоянието на леда, как да обработва кожи и как да използва всяка част от уловеното животно.

Майката на Агнес и един от нейните братя или сестри загиват в ледените води на Аляска. Макар това да я прави много по-предпазлива, тя не може да си представи живота другаде. За нея Аляска не е просто дом, а част от собствената ѝ идентичност.

Глен Вилньов – човекът, избрал тишината на дивата природа

Глен Вилньов е роден през 1969 г. и още като дете до голяма степен се самообразова. През 1999 г. се премества в Аляска в търсене на живот далеч от съвременния свят.

Днес живее в планината Брукс, на малко повече от 100 километра от Северния полярен кръг, без електричество и течаща вода. Използва предимно ръчни инструменти и говори спокойно и философски за връзката между човека и природата, което го превръща в един от най-автентичните герои на поредицата.

Бил е женен два пъти и е прекарвал месеци, без да срещне друг човек. Въпреки това не се смята за отшелник и участва активно в отглеждането на децата си.

Анди Басич – човекът, който никога не се отказва

Анди Басич, роден през 1958 г., е сред най-опитните, но и най-противоречивите участници в поредицата. Макар мнозина да го определят като труден характер, той впечатлява с упоритостта и трудолюбието си.

Живее край река Юкон и се грижи за около 25 кучета за впряг, които използва както за придвижване, така и в ежедневната си работа – ловува, лови риба, сече дърва и строи къщи. През 2018 г. тежка травма го принуждава за няколко месеца да напусне Аляска, но веднага след възстановяването си се завръща.

Джеси Холмс – човекът, който поставя кучетата си на първо място

Джеси Холмс е роден в Алабама и се установява в Аляска, когато е на около двайсет години, за да живее възможно най-близо до природата. Издържа се с лов, поставяне на капани и дърводелство, а най-голямата му страст са кучетата за впряг.

Той е двукратен победител в легендарното състезание Iditarod Trail Sled Dog Race – маршрут с дължина близо 1600 километра, който може да продължи до две седмици.

За Джеси кучетата не са просто животни, а равностойни партньори. Здравето им винаги е по-важно от победата и за да им осигури възможно най-добри грижи, често спи едва по три-четири часа на денонощие.

Поредицата „Живот при температура под нулата“ стартира по Viasat Nature на 20 юли и ще се излъчва всеки делничен ден от 20:00 ч.

Пълната програма на ТВ канала е на www.viasatnature.eu/bg