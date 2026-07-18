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Гледай мача за третото място Франция - Англия на Мондиал 2026: Ето как

18 юли 2026, 14:08 часа 2361 прочитания 0 коментара

Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада е към края си. До финала на най-големия международен форум остават само два мача, а сега предстои двубоят за третото място – така нареченият „малък финал“. В него един срещу друг ще излязат два отбора, които много от специалистите считаха за основни фаворити за титлата. Става въпрос за съставите на Франция и Англия.

Франция – Англия: Начален час и ТВ

Франция не успя да се класира за финала на Мондиал 2026, след като на полуфиналите отстъпи пред тима на Испания с 0:2. „Ла Фурия“ тотално обезличи звездите на „петлите“ и заслужено получи право да се бори за световната титла. Отборът на Англия пък бе на минути от класиране на първи финал от 1966 година насам, след като водеше с 1:0 срещу Аржентина. В самия край на двубоя обаче „гаучосите“ вдигнаха оборотите и след попадения на Енцо Фернандес и Лаутаро Мартинес продължиха напред.

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В колко часа започва мачът между Франция и Англия?

Двубоят между Франция и Англия ще се състои в полунощ между събота и неделя, 19 юли. Срещата започва в 00:00 часа българско време и ще се проведе на стадион „Хард Рок Стейдиъм“ в Маями, Флорида.

Кои телевизии ще излъчват двубоя между Франция и Англия?

Мачът за третото място между Франция и Англия ще бъде излъчван пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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Англия отбор Франция отбор Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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