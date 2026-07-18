Радев върви с бързи крачки срещу националния интерес: Тагарев атакува премиера

Бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев предупреди пред БНР, че изолацията на България от европейските формати не е символ на независимост, а на стратегическа самозатвореност, която може да има тежки последици. Той отбеляза, че Румен Радев върви с бързи крачки срещу националния интерес. Още: Йотова: Няма противоречия в позицията за Украйна, но "най-точната" е на Румен Радев

Проф. Тагарев е категоричен, че България не участва там, където се вземат реалните решения за отбранителни проекти и за бъдещата архитектура на сигурността в Европа. Той подчертава, че общите решения в ЕС и НАТО са важни, но те са "политики", докато конкретната реализация става чрез проекти, в които държавите се включват доброволно. "Не е вярно, че сме в другите формати" (Това твърдеше премиерът Радев в Париж, бел. ред.), казва Тагарев и обяснява, че когато десет страни се съберат, за да разработят нова ракета заедно с Украйна, България просто не е там. "Ще съберем 10 страни, ще направим нова ракета заедно с Украйна… и нас ни няма там." Според него това е пряко следствие от позицията на премиера Радев, който "ни вади от форматите, в които се вземат конкретните решения с практическо измерение". Тагарев е категоричен: "Ние в момента сме извадени от всякъде." Той предупреждава, че подобна изолация не е символ на независима политика, а на отказ от участие в процеси, които определят бъдещето на европейската отбрана.

Радев излиза от европейския консенсус

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"Излизането от този формат означава излизане от европейския консенсус. В Европа има консенсус, че сигурността на Украйна е еквивалентна на несигурността на Европа."

Проф. Тагарев разказва подробно за участието си в първата среща на т.нар. "Коалиция на желаещите" в Париж – формат, който обединява европейски държави, готови да поемат конкретни ангажименти към сигурността на Украйна. "Аз представлявах България", казва той и обяснява, че целта на формата е да се обсъдят принципни положения, които всички страни приемат: че Украйна е жертва на агресия, че сигурността на Украйна е ключова за сигурността на Европа и че европейските държави трябва да бъдат готови да действат координирано при бъдещо спиране на огъня.

Тагарев подчертава, че това не е абстрактна дискусия, а подготовка за реални действия: "Не можеш да чакаш да бъде сключено споразумение и тогава да мислиш какво би пратил. Плановете се правят предварително." Той обяснява, че коалицията работи и по дипломатическата част – участие в преговорния процес, търсене на дипломатическо решение и подготовка за траен мир, когато огънят бъде спрян. Според него това е форматът, в който се вземат конкретните решения с практическо измерение, а България рискува да остане извън него.

Проф. Тагарев коментира, че България се оказва "уникална" сред страните от ЕС и НАТО, защото отказва участие в ключови отбранителни формати, в които всички останали държави активно търсят мястото си. "Ние сме малко уникални с това… даже май изцяло сме уникални", казва той и подчертава, че тази "уникалност" не е комплимент, а предупреждение. Тагарев прави паралел с Унгария и Виктор Орбан: "Да се откроим по начина, по който се открояваше Орбан." Той припомня как Унгария е стигнала до замразяване на европейските средства заради действията на Орбан – намеса в съдебната система, проблеми с върховенството на закона, ограничения върху медиите. Според него България рискува да повтори този сценарий: "Една такава уникалност може да ни вкара в ситуация, в която ще гледаме Северна Македония и Албания отзад."

"Трябва да се дефинира какво означава национален интерес. Според мен и според много други, Радев върви срещу българския национален интерес – упорито и с бързи крачки", смята проф. Тагарев.

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