След кошмара в Шампионска лига: унизеният вратар с първи думи, напуска ли Тотнъм?

Във вторник, на 10 март, Тотнъм претърпя страхотно унижение в Шампионска лига. „Шпорите“ загубиха от Атлетико Мадрид с 5:2, като допуснаха всички попадения в рамките на 16 минути. Но кошмарът беше още по-голям за резервния вратар на лондончани Антонин Кински. Титулярният страж гуилермо Викарио е в лоша форма и чехът получи своя шанс срещу „дюшекчиите“, но беше заменен от треньора Игор Тудор след само 17 минути игра.

Кински: „От мечта до кошмар“

Атлетико Мадрид започна с головете още в 6-тата минута, когато Маркос Йоренте откри резултата. 10 минути по-късно Тотнъм вече изоставаше с 3:0, а треньорът Игор тудор замени вратаря Кински. Това се превърна в кошмар за 22-годишния страж. Викарио го замени, но до 22-рата минута на мача Атлетико Мадрид отбеляза още два гола. Въпреки ужасяващата загуба за Тотнъм и несъмненно една от най-лошите вечери в живота на Кински, той използва социалните мрежи, за да сподели как се чуватва: „Благодаря за съобщенията. От мечта до кошмар и отново до мечта. Ще се видим“.

Кински може да нашусне Тотнъм през лятото

Съобщенията, за които говори, са успокоителни. Някой от най-големите футболни имена заявиха подкрепата си към младия чех. Сред тях беше и Давид де Хеа, който написа: „Никой, който не е бил вратар, не може да разбере колко трудно е да играеш на тази позиция. Дръж главата си горе и ще се пробваш отново“. Сред медиите в Англия вече се говори, че Кински ще иска да напусне Тотнъм през лятото. Той няма да бърза с окончателен изход, но трансфер под наем е напълно възможен.

