12 март 2026, 21:45 часа 726 прочитания 0 коментара
Гръцки подвиг, английска гениалност и бойко италианско реми: Резултати от Лига Европа

Болоня и Рома завършиха 1:1 в първи двубой от 1/8-финалите на Лига Европа. На "Ренато Дал Ара" се проведе равностоен италиански сблъсък. В 50-ата минута Джонатан Роу асистира на Федерико Бернардески, който откри резултата за домакините. Лоренцо Пелегрини обаче възстанови паритета в 71-вата минута. В хода на мача Мален уцели 2 греди, а Мартин Витик - една. Така всичко ще се реши на реванша на „Олимпико“ след седмица.

Уоткинс блести за Вила

Междувремнно Астън Вила надделя с 1:0 при визитата си на Лил. Единственото попадение в срещата реализира Оли Уоткинс след час игра. Централният нападател прехвърли Берке Йозер с глава по впечатляващ начин. 180 секунди по-късно Онана уцели греда. Малко след това Уоткинс изтърва сам срещу противниковия вратар.

Най-драматичен бе мачът на Панатинайкос у дома срещу Реал Бетис. Гръцкият тим остана с човек по-малко в 59-ата минута заради втори жълт картон на Анас Зароури. Въпреки това възпитаниците на Рафаел Бенитез удържаха. Нещо повече - 120 секунди преди да изтече редовното време Висенте Траборда реализира дузпа, отсъдена след намеса на ВАР за 1:0. Малко преди това Диего Йоренте също бе изгонен именнно заради нарушението за 11-метровия наказателен удар, а численият паритет се възстанови. 

Резултати от първи осминафинални срещи в турнира Лига Европа:

Болоня - Рома - 1:1

Лил - Астън Вила - 0:1

Панатинайкос - Бетис - 1:0

Щутгарт - Порто - 1:2

