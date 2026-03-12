Местят „Финалисима“ между Испания и Аржентина от Катар в Мадрид

Мачът между Аржентина и Испания „Финалисима“, който противопоставя шампионите на Южна Америка и Европа, насрочен за 27 март в Доха, Катар, вероятно ще се проведе на стадион „Сантяго Бернабеу“ в Мадрид, съобщава вестник „АS“. Според информацията, последните събития в Катар, където дронове и балистични ракети бяха прихванати от сили за противовъздушна отбрана, са направили мача невъзможен, което е задействало клаузата за отмяна.

Двубоят най-вероятно ще се играе на „Сантяго Бернабеу“

Въпреки че Рим или Лисабон се разглеждат като алтернативи, УЕФА и КОНМЕБОЛ смятат Мадрид и „Бернабеу“ за най-доброто място за събитие от такъв мащаб. Решението е на практика взето; подробностите за сигурността все още предстои да бъдат уточнени.

Ситуацията се усложнява от факта, че приятелски мач между Мароко и Еквадор е насрочен за същия ден на стадион „Метрополитано“ в Мадрид. Това ще изисква координация с властите, за да се гарантира сигурността, но испанската столица е способна да бъде домакин на две големи събития едновременно.

„Бернабеу“ вече беше домакин на пренасрочения финал за Копа Либертадорес през 2018 г. между Ривър Плейт и Бока Хуниорс, а организацията беше отлична. Испания игра за последно на „Бернабеу“ през март 2024 г. срещу Бразилия, докато Аржентина игра за последно срещу Испания на „Метрополитано“ през март 2018 г.

"Финалисима" е турнир с един мач между шампионите на Европа (в момента Испания) и Копа Америка (Аржентина).

