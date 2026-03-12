Кристиано Роналдо държи безброй рекорди и когато някой се докосне до неговото величие, си струва да се отбележи. При победата на Реал Мадрид в Шампионска лига с 3:0 над Манчестър Сити в първия мач от 1/8-финалната среща между двата тима, Винисиус Жуниор направи точно това. Бразилското крило асистира за един от головете на Федерико Валверде, като с това изравни два рекорда на Кристиано Роналдо.

Винисиус Жуниор изравни два рекорда на Роналдо

С асистенцията си срещу Манчестър Сити Винисиус Жуниор направи головите си подавания в Шампионска лига 7 през сезона. Заедно с 3-те му попадения от началото на кампанията, той става едва вторият играч, който успява да запише 10 преки участия за гол в 5 поредни сезона в „турнира на богатите“. Първият, естествено, е Кристиано Роналдо. Другият рекорд, който Винисиус изравни е този за футболиста на Реал Мадрид с най-много асистенции в Шампионска лига. В момента двамата с португалската суперзвезда имат по 31 голови подавания.

Роналдо е първи по асистенции в Шампионска лига

Разликата е, че Роналдо стигна до 31 асистенции в Шампионска лига за 101 мача с Реал Мадрид, докато Винисиус го направи в 79 срещи. Общият брой голови подавания на Роналдо в „турнира на богатите“ е 42, като в тях се включват и тези, които е направил с екипите на Манчестър Юнайтед и Ювентус. Това го поставя на първо място в класацията, а Винисиус е на 5-то.

