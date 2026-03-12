Войната в Украйна:

Винисиус Жуниор изравни два рекорда на Роналдо

12 март 2026, 13:08 часа 295 прочитания 0 коментара
Винисиус Жуниор изравни два рекорда на Роналдо

Кристиано Роналдо държи безброй рекорди и когато някой се докосне до неговото величие, си струва да се отбележи. При победата на Реал Мадрид в Шампионска лига с 3:0 над Манчестър Сити в първия мач от 1/8-финалната среща между двата тима, Винисиус Жуниор направи точно това. Бразилското крило асистира за един от головете на Федерико Валверде, като с това изравни два рекорда на Кристиано Роналдо.

Винисиус Жуниор изравни два рекорда на Роналдо

С асистенцията си срещу Манчестър Сити Винисиус Жуниор направи головите си подавания в Шампионска лига 7 през сезона. Заедно с 3-те му попадения от началото на кампанията, той става едва вторият играч, който успява да запише 10 преки участия за гол в 5 поредни сезона в „турнира на богатите“. Първият, естествено, е Кристиано Роналдо. Другият рекорд, който Винисиус изравни е този за футболиста на Реал Мадрид с най-много асистенции в Шампионска лига. В момента двамата с португалската суперзвезда имат по 31 голови подавания.

Още: Феде Валверде изнесе лекция на "Бернабеу"! Реал Мадрид прегази Сити в Шампионска лига

Винисиус Жуниор

Роналдо е първи по асистенции в Шампионска лига

Разликата е, че Роналдо стигна до 31 асистенции в Шампионска лига за 101 мача с Реал Мадрид, докато Винисиус го направи в 79 срещи. Общият брой голови подавания на Роналдо в „турнира на богатите“ е 42, като в тях се включват и тези, които е направил с екипите на Манчестър Юнайтед и Ювентус. Това го поставя на първо място в класацията, а Винисиус е на 5-то.

Още: Арбелоа разкри каква е ролята на Винисиус при контузията на Мбапе в Реал Мадрид

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Кристиано Роналдо Шампионска лига Реал Мадрид Винисиус Жуниор
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес