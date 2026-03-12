Правителството на Гюров:

Юрген Клоп се завръща на голямата сцена?

12 март 2026, 11:04 часа 257 прочитания 0 коментара
Юрген Клоп се завръща на голямата сцена?

Преди две години, тогава като мениджър на Ливърпул, Юрген Клоп обяви, че се оттегля от треньорската професия, тъй като е уморен. Той заяви, че ще си даде поне една година почивка. Е, тази една година отдавна изтече и във времето той беше спряган за много позиции начело на различни отбори, сред които Ливърпул и Реал Мадрид. „Билд“ съобщава, че вече има още една възможност германецът да се завърне край тъчлинията – като национален селекционер на Германия.

Юлиан Нагелсман може да остави Германия след Мондиал 2026

В моемнта начело на „маншафта“ е Юлиан Нагелсман, който има договор до 2028 г. като национален селекционер. Но спред медиите в Германия, 38-годишният специалист може да се оттегли още след края на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото. Това ще остави позицията отворена, тъй като няма явен фаворит за нея. В момента най-големите германски треньори са ангажирани – Ханзи Флик е начело на Барселона, а Томас Тухел удължи договор си като национален селекционер на Англия.

Още: Верен на Ливърпул: Юрген Клоп отби офертите на два английски гранда

Юрген Клоп

Футболната федерация на Германия вече се е свързала с Юрген Клоп

Това оставя Юрген Клоп, който в момента е футболен директор на компанията „Ред Бул“, като най-голямият фаворит за нов национален селекционер на Германия. Агентът му Марк Козике разкри, че от футболната федерация на родината му вече са се свързали с него. В професионакната си кариера на треньор Клоп е водил Майнц 05, Борусия Дортмунд и Ливърпул.

Още: Арне Слот вбеси феновете на Ливърпул с коментар, който звучи неуважителен към Юрген Клоп

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Николай Илиев
Николай Илиев Отговорен редактор
Германия отбор Юрген Клоп
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес