Юрген Клоп се завръща на голямата сцена?

Преди две години, тогава като мениджър на Ливърпул, Юрген Клоп обяви, че се оттегля от треньорската професия, тъй като е уморен. Той заяви, че ще си даде поне една година почивка. Е, тази една година отдавна изтече и във времето той беше спряган за много позиции начело на различни отбори, сред които Ливърпул и Реал Мадрид. „Билд“ съобщава, че вече има още една възможност германецът да се завърне край тъчлинията – като национален селекционер на Германия.

Юлиан Нагелсман може да остави Германия след Мондиал 2026

В моемнта начело на „маншафта“ е Юлиан Нагелсман, който има договор до 2028 г. като национален селекционер. Но спред медиите в Германия, 38-годишният специалист може да се оттегли още след края на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико през лятото. Това ще остави позицията отворена, тъй като няма явен фаворит за нея. В момента най-големите германски треньори са ангажирани – Ханзи Флик е начело на Барселона, а Томас Тухел удължи договор си като национален селекционер на Англия.

Футболната федерация на Германия вече се е свързала с Юрген Клоп

Това оставя Юрген Клоп, който в момента е футболен директор на компанията „Ред Бул“, като най-голямият фаворит за нов национален селекционер на Германия. Агентът му Марк Козике разкри, че от футболната федерация на родината му вече са се свързали с него. В професионакната си кариера на треньор Клоп е водил Майнц 05, Борусия Дортмунд и Ливърпул.

