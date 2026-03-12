"Победа или смърт": Световното по футбол, което Хитлер и Мусолини употребиха за пропаганда

90 дни! "Дните до Мондиал 2026" е спортна рубрика на Actualno.com, в която чрез любопитни истории отброяваме оставащите дни до Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Мексико и Канада.

През идното лято ще се проведе 23-ото Световно първенство по футбол, на което домакини са Канада, Мексико и САЩ. Първото издание на турнира е през далечната 1930 година, като оттогава надпреварата се провежда на всеки четири години - с изключение на 1942 и 1946 г., когато светът още се тресе от Втората световна война. А в навечерието на войната, през 1938 година, се провежда Световното първенство във Франция, което до голяма степен е употребено за пропаганда от водещите диктатори по онова време - Адолф Хитлер и Бенито Мусолини.

Италия излезе за "победа или смърт" и защити световната си титла

В онези години Хитлер и Мусолини искат да покажат всячески на света, че националсоциализмът и фашизмът са бъдещето на човечеството. За тази цел те използват различни канали за пропаганда, включително и спорта. А каква по-добра трибуна от най-големия футболен форум - Световното първенство.

Заветът на Мусолини и пропагандата във футбола

Всъщност Мусолини се справя по-умело в използването на шампионата за пропагандни цели, тъй като Италия влиза в Мондиал 1938 като действащ световен шампион от предходното издание през 1934-та. Той използва това като демонстрация на силния фашистки режим, а играчите на "Скуадра адзура" често попадат в пропагандни материали и плакати като символ на превъзходството на фашистка Италия, като преди всеки мач правят и фашистки поздрав.

Макар и действащ световен шампион, отборът на Италия е изцяло променен спрямо състава от 1934-та. В него са останали единствено лидерите Джузепе Меаца и Джовани Ферари, но пък на този турнир изгрява звездата на Силвио Пиола. "Скуадра" си прокарва лесно път към 1/2-финалите, където обаче среща световната сила Бразилия начело с намиращия се в страховита форма Леонидас. А там се случва нещо необичайно...

Бразилия допуска една от най-големите си грешки, а несъществуваща дузпа праща Италия на финал

Голмайсторът на "селесао" Леонидас, който завършва турнира с най-много попадения, по някаква причина остава извън състава, като митовете гласят, че е замерил селекционера на Бразилия с бутонка. Други спекулации пък сочат, че е бил "пазен" за големия финал (по онова време все още няма смени във футбола). Така или иначе, липсата на Леонидас е осезаема, като това се смята за една от най-големите тактически грешки в историята на мондиалите.

Освен това главният съдия отсъжда несъществуваща дузпа за Италия, която помага на "Скуадра" да се наложи с 2:1, а същевременно не се отсъжда 11-метров наказателен удар за Бразилия. Дузпата е вкарана от Джузепе Меаца, който при засилката трябва да придържа гащетата си, понеже ластикът му се къса.

В крайна сметка Италия се класира за големия финал. Преди големия сблъсък за титлата легендите гласят, че Мусолини е изпратил телеграма с ясно послание: "Победа или смърт". Италианците очевидно се вслушват и постигат победа над Унгария с 4:2, за да станат първия отбор, който успешно защитава световната си титла (след това единствено Бразилия е успявала да го стори - през 1958 и 1962).

Пропагандата на Германия на Световното се проваля

Какво обаче се случва с пропагандата на Хитлер чрез отбора на Германия? Участието на Бундестима на Световното се случва след осъществения аншлус на Австрия. Така националният отбор е принудително обединен от немски и австрийски футболисти. Режимът опитва да използва отбора като символ на това колко голяма е Германия. Пропагандният ефект обаче се проваля с гръм и трясък, след като тимът губи от Швейцария още в първия кръг след преиграване...

Така завършва третото издание на Световното първенство по футбол - турнир, който след това няма да се проведе в следващите 12 години. И турнир, който несъмнено дава много ценни уроци в исторически план и до днес.

Автор: Стефан Йорданов

