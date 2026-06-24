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Еквадор - Германия: Кога и къде да гледаме решаващия мач от Група Е на Мондиал 2026

24 юни 2026, 20:00 часа 553 прочитания 0 коментара

Груповата фаза на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико вече е в заключителната си фаза. На всички отбори им остава само по 1 мач за изиграване, като за много от тях, последната среща ше бъде решаваща. Един от фаворитите Германия няма за какво да се притеснява, след като взе 2 победи в първите си 2 сблъсъка, но това не означава, че последният мач на "маншафта" ще бъде безинтересен. На 25 юни германците ще се изправят срещу коравия отбор на Еквадор, който допусна само 1 попадение в собствената си врата до момента.

Еквадор - Германия: Начален час и ТВ

Германия спечели първите си два двубоя от Група Е. Теоретично има шанс да завърши с равни точки с Кот д'Ивоар, но с новите правила на ФИФА, където победителят от директния сблъсък се приоритизира, "маншафта" си гарантира първото място. Но Еквадор има за какво да се бори. При евентуална победа, южноамериканците ще съберат 4 точки, които най-вероятно биха им били достатъчни да продължат към елиминациите като най-добър трети отбор.

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Германия

В колко часа започва срещата между Еквадор и Германия?

За последно Германия и Еквадор се срещнаха на световни финали през 2006 г. Тогава, отново в груповата фаза, "маншафта" излезе победител с класически резултат 3:0. Срещата между двата тима от Мондиал 2026 е насрочена за 23:00 ч. българско време.

Вижте пълната програма на мачовете от Мондиал 2026 за 25 юни.

Коя телевизия ще предава мача между Еквадор и Германия?

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Мачът между Еквадор и Германия ще бъде предавана пряко в българския телевизионен ефир. Каналът, който ще излъчва срещата е БНТ. Ако нямате възможност да гледате двубоя на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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Германия отбор Световно първенство по футбол 2026 Еквадор отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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