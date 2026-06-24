Президентът на ФИФА призна какво печели ФИФА от паузите за хидратация на Мондиал 2026

Президентът на ФИФА Джани Инфантино направи спорен коментар за почивките за хидратация на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. По негови думи те са изцяло спортен въпрос и не носят никакви допълнителни приходи на футболната федерация. Триминутните паузи в средата на двете полувремена на всички мачове от Мондиал 2026 бяха въведени с цел да се помогне на играчите да се справят с екстремната жега по време на турнира в Северна Америка. Реакциите към това решение обаче бяха смесени от страна на играчи и треньори, а на някои стадиони се чуваха сериозни освирквания, когато съдията даваше сигнал за тях.

ФИФА не печели нищо от паузите за хидратация, твърди Инфантино

Телевизионните оператори в няколко държави, включително в България, излъчват реклами по време на паузите за хидратация. Някои мачове, като например равенството на Англия с Гана във вторник, се играха при по-комфортни температури, а други се проведоха в климатизирани стадиони с покрив. Въпреки това прекъсване имаше. Например в мача на Англия и Гана две минути преди прекъсването играта беше спряна, но футболистите нямаха възможност да пият вода, тъй като съдията им нареди да изчакат последвалата пауза. В един от двубоите пък играчите и съдиите чакаха рекламите да приключат, за да могат да подновят играта.

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Инфантино обясни, че една от основните причини за въвеждането на паузи във всеки мач е да се създадат равнопоставени условия за всички участващи държави. Той заяви: "Няма допълнителни приходи за ФИФА, тъй като всички търговски споразумения бяха подписани доста по-рано. За нас това не е финансов въпрос. За нас това е чисто спортен въпрос. Основната причина за паузите е жегата, но трябва да разберем, че в турнир като Световното първенство, който се провежда в продължение на 39 дни, като отборите потенциално могат да изиграят осем мача през тези 39 дни, е изключително важно да има момент за почивка. Искаме да гарантираме равни условия за всички и затова тези паузи се въвеждат във всеки мач."

Експерти са споделили пред BBC Sport, че средната цена на 30-секундна рекламна пауза по време на Световното първенство по футбол по Fox Sports варира между 200 000 долара и 300 000 долара, като достига 750 000 долара по време на мачовете на САЩ и в заключителните етапи. Това означава, че рекламите по време на паузите за хидратация вероятно ще генерират над 250 млн. долара само в САЩ.

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