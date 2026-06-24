Кристиано Роналдо изненада света с две думи на Мондиал 2026, Ибрахимович побърза да го поправи

Когато финалният съдийски сигнал на стадиона в Хюстън прозвуча, Кристиано Роналдо се запъти към най-близката камера, погледна директно в обектива и извика две думи: "Върнах се." Португалецът току-що беше отбелязал две попадения и стана първият играч в историята, разписал се на шест различни световни първенства, като поведе Португалия към разгромна победа с 5:0 над Узбекистан на Мондиал 2026, с което отговори на най-големите съмнения в кариерата си.

Кристиано Роналдо: Беше мрачна седмица

Той откри резултата още в 6-а минута, като се завъртя в наказателното поле, за да посрещне центриране от Жоао Кансело и да вкара топката покрай вратаря Абдувохид Нематов. Вторият му гол дойде в 39-ата минута, когато получи перфектно подаване от Бруно Фернандеш и завърши с нисък удар покрай вратаря. До края на мача Роналдо така и не успя да завърши хеттрика си, въпреки че опита многократно. Резултатът изведе Португалия на прага на фазата на елиминациите след равенството 1:1 в първия мач срещу ДР Конго.

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В интервю за Sport TV след мача той заяви, че изминалата седмица е била най-тежката в кариерата му: "Беше тежка седмица, мрачна. Започна така, сякаш бях приключил с футбола. Но издържах, както винаги издържам, защото вярвам в труда повече, отколкото във футбола. Просто не исках критиците ми да забравят, че правя това вече 23 години. Много съм щастлив, но най-важното е, че работата на отбора имаше ефект и това ни дава самочувствие да продължим напред. Разбира се, личните рекорди винаги са нещо приятно, но моята цел е да помагам на отбора да постига целите си. През последната седмица трябваше да се справим с доста препятствия и го направихме по добър начин."

Ибрахимович поправи Роналдо

Легендата на шведския футбол Златан Ибрахимович не пропусна да се противопостави на 41-годишния португалец, но този път в положителен смисъл. В панела на Fox Sports в САЩ той заяви лаконично. "Мислех, че никога не е напускал. Не знам защо казва "Върнах се". Доколкото знам, Кристиано не е напускал светлината на прожекторите нито за ден. Ако вкараш два гола и извикаш "Върнах се", звучи сякаш си изчезнал десет години и изведнъж си се появил от друга планета. Футболният свят говори за него всяка седмица, защитниците все още се тревожат как да го спрат, а стадионите са пълни с хора, които искат да го видят. Може би е имал предвид, че се е върнал, за да заглуши критиците. Ако е така, добре. Но Кристиано Роналдо да обяви, че се е върнал, е като слънцето да обяви, че ще изгрее утре."

Ибрахимович похвали и един момент на необичайна безкористност, когато Португалия спечели пряк свободен удар близо до наказателното поле, а публиката скандираше името на Роналдо, но той се отдръпна и остави Нуно Мендеш да стреля. Накрая той все пак призна направеното от португалеца с думите: "Всички звезди вече се представиха на Световното първенство." С десетте си гола на световното първенство Роналдо изпревари Еузебио и се превърна в най-резултатния играч на "мореплавателите" за всички времена на турнира. Освен това той вече е вторият най-възрастен голмайстор в историята на Мондиала, след Роже Мила от Камерун. В събота Португалия ще се изправи срещу Колумбия. Това ще бъде истинското изпитание, тъй като южноамериканската страна се превърна в неприятна изненада за Роналдо и компания.