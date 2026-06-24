Челси уреди на Шаби Алонсо един от най-големите световни таланти

Лондонският гранд Челси се готви да отнеме една от трансферните цели на Интер Милан. Става въпрос за Марко Палестра, който е все по-близо до преминаване на "Стамфорд Бридж". 21-годишният десен халф бек на Аталанта трябваше да подпише с гранда от Серия А, но "сините" са направили оферта, значително по-висока от тази на "нерадзурите". Личното предложение на Челси към Палестра е била два пъти по-високо от това на Интер, а клубът вече се е споразумял с Аталанта за трансферна сума от 50 млн. евро плюс допълнителни бонуси.

Челси договори Марко Палестра

Челси е на път да привлече един от най-талантливите играчи в Италия в лицето на Палестра. Въпреки че поначало е десен защитник, талантът от Каляри може да бъде използван и на двата фланга, а също и в полузащитата. Той съчетава тактическа интелигентност със сила, темпо и издръжливост. Атлетизмът му, способността да печели дуели и прецизните центрирания го правят универсален играч, който логично привлече вниманието на водещите клубове в Италия и Европа. Тези качества ще го превърнат в идеалното попълнение за новия мениджър на лондончани Шаби Алонсо. Всъщност халф бековете бяха ключов елемент от успеха на испанеца с Байер Леверкузен в Бундеслигата.

ОЩЕ: Манчестър Сити готви третия най-скъп трансфер в историята на футбола

През миналия сезон Палестра игра под наем в Каляри, където се превърна в изгряващата звезда на италианския футбол. Въпреки отличната му кампания, в Аталанта винаги са били решени да извлекат финансова полза от играча, вместо да го върнат в Бергамо. Пазарната стойност на защитника беше едва 3,5 млн. евро, когато за първи път се присъедини към Каляри под наем от Аталанта през лятото на 2025 г. През този период цената на Палестра се е увеличила до 35 млн. За бергамаските той е пример за това как клубът иска да развива юношите си. Като играч, излязъл от академията, Аталанта сега е на път да спечели от един от най-големите таланти в италианския футбол в момента.

ОЩЕ: Селекцията в Мадрид не спира: Реал се договори с национал на Аржентина, "кралете" плащат крупна сума за халфа!