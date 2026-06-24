Управлява ли Радев на принципа “ако не ви харесват ценностите ни, имаме и други”: Анализира Мария Пиргова (ВИДЕО)

"Вижда се противоречие между Гълъб Донев и Румен Радев, изнася се от медиите и обществото се възпалява от реакцията на медиите. Донев е казал, че минималната работна заплата се обсъжда на тристранния съвет, а не е казал "замразяваме я". Медиите го изваждат от контекста." Това каза в "Студио Actualno" политологът проф. Мария Пиргова.

По думите й няма разминаване в позициите на отделните лица на властта за бюджетните мерки, а само дискусии. "Те обсъждат може ли държавната администрация да плаща осигуровките си и впоследствие се решава, че това на този етап в момента не е добре, защото правителството разчита на тази администрация. Тя е толкова подгонена от работодателите в момента, но те просто нямат основание за такова отношение към тази администрация", подчерта още тя.

Според Пиргова другата "нападната" прослойка пак от работодателите са МВР и службите за сигурност.

Още: Радев: Реално намаляване на заплатите в държавната администрация - да. Но чистки и масови уволнения - не

"Как ще направим така, че тези служители да не обслужват групировките и сивия сектор? Те работят на две места. С високите заплати ще могат да се обърнат към служене на обществото, постепенно разбира се. От МВР ще излязат хората, които обслужват групировките. Това увеличение на заплатите е изграждане на държава, а това, че Пеевски има предизборно мнение, не ме интересува. Да, там трябва да има съкращения, сигурно има и много пенсионери, но трябва да се види с кого ще бъдат заменени - няма голям наплив за тези служби", обърна внимание още политологът по повод критиките за раздутите щатове и липсата на системни реформи конкретно в сектора на сигурността.

Бюджетът на раздора

На въпрос действа ли Радев подобно на Борисов като премиер чрез тестване на различни идеи и политики в публичното пространство от министри и депутати, които впоследствие да бъдат оттегляни от премиера, Пиргова обясни:

Още: Прави ли Радев дребни услуги на Русия? Специален анализ на Весела Чернева (ВИДЕО)

"Опозицията трябва да има и доказателства за тези си бюджетни критики. В това правителство виждам много засилена роля на тристранния съвет с работодателите и профсъюзите. Там работодателите говорят неща, които са непрофесионални за тях. Те не искат увеличаване на минималната работна заплата, говорят за съкращения на администрацията. Ами, другари или господа, каквито сте там, вземете си оправете производителността на труда - тя не зависи от работниците. Тя зависи от машините, които купуват работодателите. И да плачат, че работниците не повишавали производителността на труда, е смешен нонсенс и тотална глупост. ... Има битка между бившето либерално мислене и сегашното държавническо мислене - предишното мислене е, че пазара ще ни оправи всичко, а ние ще си благоденстваме", обясни още Пиргова.

Ако не ви харесват ценностите ни, имаме и други

Според политологът Радев води балансирана външна политика. На въпрос означава ли обаче това опит да сме с всички едновременно, Пиргова бе категорична: "Приказките за това, че Радев е дисбалансиран като външна политика, не ги подкрепям. Радев е военен и не обръща внимание на идеологическите факти, а на реалностите - икономика, печалби на държавата, разходите и т.н. … Това е много хубава постановка на опозицията, че едва ли не Радев казвал едно в Брюксел, а друго у нас. Той каза точно в Брюксел, че налага вето на санкциите срещу руския патриарх.

Всички на публично място могат да им се търсят грешки. Зависи на чия страна си и как ще го изтълкуваш. Депутатите са част от неформирана партия, Радев не знаем ляв или десен е - той е военен и ние печелим от това, но идеологически няма да се храни", каза още тя на въпрос дали "парламентарните остриета" на "Прогресивна България" и лидерът на партията са с еднакво системно поведение.

Още: Как Радев действа като Борисов: Петър Чолаков анализира поведението на премиера (ВИДЕО)

Йотова - сигурен президент?

На въпрос очертава ли се основната битка за президентските избори на есен с днешна дата да бъде между Андрей Гюров и Илияна Йотова, политоголът сподели:

"ГЕРБ не си е казал думата, Борисов мълчи. Не знам дали ще се разберат за подкрепа на Андрей Гюров - тогава ще станат по-интересни президентските избори. Въпреки това обаче Илияна Йотова вече е готов президент. ... Девет години Радев и Йотова са били заедно, вероятно е имало много конфликти, вероятно е имало периоди, в които не си говорят. Разломи винаги може да има. Основната битка ще е между Йотова и Гюров, но ако ГЕРБ подкрепят Гюров. Поведението на Борисов и Пеевски обаче не може да се предвиди", подчерта още тя.

Целия разговор с водещ гледайте във видеото.