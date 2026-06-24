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Тотално различни числа в Бюджет 2026: Гълъб Донев говори едно, в проекта пише друго (ВИДЕО)

24 юни 2026, 19:38 часа 1112 прочитания 1 коментар

2,9% икономически растеж ще има в България през 2026 година. Това заяви финансовият министър Гълъб Донев днес, 24 юни. Само че в публикувания вече Проект за Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2026 година и материалите към него пише нещо съвсем различно – 2,6% растеж на БВП в България през 2026 година. Това е вписаната прогноза на страница 23 от Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 година.

Там е вписано още, че се очаква през 2027 година икономическият ни растеж да е 2,5%, също толкова да е през 2028 година. Обемът на БВП според официалния документ през 2026 година трябва да е 125,247 млрд. евро, през 2027 година – 134,592 млрд. евро, а през 2028 година – 143,254 млрд. евро.

Откъде обаче идва числото 2,9%? На страница 27 е написано следното: "Потенциалният растеж за 2025 г. е оценен на 3,3%. Очаква се той да се забави до 2,9% през 2026 г. За 2027 г. и 2028 г. е оценен съответно на 2,8% и 2,7%".

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Само това ли не е така?

Actualno.com направи проверка спрямо казаното от Донев на пресконференцията и това, което пише в документите. И нещата станаха съвсем чудновати.

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Заложената в бюджета годишна инфлация е в размер на 3,6%, по думите на Донев. Само че в Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 година, на страница 25, пише следното: Средногодишната инфлация през 2026 г. се очаква да се повиши до 4,3%. После, през 2027 година вече се чака инфлация от 3,8%, а през 2028 година – 2,5%.

И още – Донев обяви приходи за Бюджет 2026 година от 49,561 млрд. евро. Само че в Проекта за държавния бюджет на Република България за 2026 година пише, че очакваните приходи са 28,455 734,1 млрд. евро (страница 1).

Отделно – Донев каза, че разходите ще са 56,800 млрд. евро. Но в Проекта за държавния бюджет на Република България за 2026 година пише, че разходите са 17,626 188,6 млрд. евро! (страница 2). Защо има такова разминаване – страница 29 от Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 година дава представа. Там вече присъстват точно казаните от Донев приходи и разходи. С важното уточнение – на касова основа!

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Задочни въпроси с оглед на тези факти:

  1. Публикуваният официално проект за Бюджет 2026 година дали е крайният или е някаква чернова?
  2. Ако е крайното предложение, кой го е писал - г-н Донев ли?

Източник: Министерство на финансите

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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