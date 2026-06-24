От отличник по право до сцената на Народния: Невероятната съдба на "театралния светец"

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Любомир Кабакчиев е сред най-значимите български театрални и филмови актьори на XX век. Оставя ярка следа не само като артист, но и като преподавател, общественик и дългогодишен защитник на професионалните интереси на българските актьори. Кабакчиев е част от поколението големи български актьори, които утвърждават професионалния ни театър след Втората световна война и изграждат стандартите на съвременната българска сценична школа.

Кратки биографични данни

Роден е на 1 декември 1925 г. в Казанлък. Първите му сценични изяви са в читалище "Искра", но впоследствие се ориентира към правото и завършва юридическия факултет на Софийски университет "Св. Климент Охридски" с отличен успех. Истинското му признание на актьор обаче отново го намира - още преди да се дипломира в СУ, той започва паралелно да следва и актьорско майсторство във ВИТИЗ (днес НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов") като завършва театралната академия през 1953 г.

На сцената

Още в годината на дипломирането си Любомир Кабакчиев е приет в трупата на Народен театър "Иван Вазов", където остава до края на живота си. В продължение на повече от три десетилетия той изгражда десетки забележителни сценични образи. Едни от най-запомнящите се спектакли с негово участие са: "В полите на Витоша", "Чайка", "Живият труп", "Деца на слънцето", "Братя Карамазови", "Цената", "Опит за летене", "Сън в лятна нощ" и много други.

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Критиците и колегите му го определят като актьор с изключително интелектуално присъствие и психологическа дълбочина, всеотдаен и в същото време много скромен.

Работа в киното и телевизията

Киното също заема важно място в професионалния път на актьора. Дебютът му в киното е през 1951 г. във филма "Утро над родината". Следват участия в редица български продукции: "Наша земя", "Ребро Адамово", "Стръмната пътека", "13 дни", "С пагоните на дявола", "На всеки километър", "Войници на свободата", "Хора и богове", "Забравете този случай".

Преподавателска дейност

От 1960 г. Любомир Кабакчиев преподава в НАТФИЗ. Започва като асистент, преминава през всички академични степени и през 1985 г. става професор. Негови студенти и колеги го описват като изключително взискателен, но с голям авторитет и много човечен.

Обществена дейност

Кабакчиев е председател на Съюза на артистите в България от 1970 г. до смъртта си през 1986 г. – общо 16 години. През този период работи активно за развитието на театралното изкуство и за защита на интересите на артистичната общност.

Награди и признание

Сред най-важните отличия в кариерата му са: Звание Народен артист на НРБ (1970 г.), Орден "Кирил и Методий" I степен, Герой на социалистическия труд (1975 г.), Димитровска награда. Обявен е за почетен гражданин на Стара Загора.

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В родния му град Казанлък неговото име носи Драматичен театър "Любомир Кабакчиев".

През 2025 г. България отбеляза 100 години от рождението му с изложби, възпоменателни събития и документалния филм за живота му "Любомир Кабакчиев. 100 години са добра мяра".