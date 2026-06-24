Кабинетът "Радев":

Шампионката на Ролан Гарос с шокираща загуба при "генералната си репетиция" за Уимбълдън

24 юни 2026, 19:18 часа 705 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Шампионката на Ролан Гарос с шокираща загуба при "генералната си репетиция" за Уимбълдън

Действащата шампионка от Ролан Гарос - Мира Андреева, допусна шокираща загуба в първия си мач на трева за сезона. Рускинята загуби с 3:6, 4:6, от световната №19 в тениса Екатерина Александрова във втория кръг на турнира от сериите WTA 500 в Бад Хомбург, Германия. За Александрова това е трето участие на тревна настилка това лято. Андреева пропусна точка за пробив в петия гейм, преди да допусне единствения пробив в първия сет. След като спечели последните три гейма от първия сет, Александрова взе и първите четири от втория сет. Въпреки че световната №5 успя да си върне един брейк, тя не можа да осъществи обрат и нейната сънародничка се поздрави с успеха в два сета.

Фалстарт за Мира Андреева на сезона ѝ на трева

Както бе споменато по-горе, №5 в света играеше едва първия си турнир на трева и първия си мач за годината. И макар Андреева да успя да отбележи 21 печеливши удара срещу коварната си съперничка, в определени моменти беше ясно, че ѝ липсва ритъм и острота на трева. От друга страна, Александрова показа отлично представяне и заслужено победи, след като отбеляза 21 печеливши точки и спечели 74% от разиграванията при първия си сервис. За нея предстои 1/4-финален сблъсък с Наоми Осака.

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Мира Андреева

Като се има предвид, че Андреева ще бъде поставена в Уимбълдън, това би трябвало да ѝ даде шанс за благоприятен жребий в първите два кръга. Това би могло да помогне на руската тенис звезда да намери ритъм и да повиши нивото си с напредването на турнира. Миналата година 19-годишната тенисистка достигна 1/4-финалите на "свещената трева", преди да отпадне от Белинда Бенчич. Андреева може и да отпадна рано в Бад Хомбург, но няма съмнение, че ще бъде опасна на Уимбълдън, ако успее бързо да намери своята игра.

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Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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