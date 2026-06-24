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Всички мачове на Световното първенство – 25.06.2026

24 юни 2026, 19:00 часа 294 прочитания 0 коментара

Груповата фаза на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, навлезе в заключителния си етап. До момента всички отбори изиграха по два мача в своите групи. Сега остават да се изиграят и последните двубои от тази част на надпреварата, преди да стане ясно кои тимове ще се класират за елиминациите на най-големия международен футболен форум.

Ден №15 на Мондиал 2026: Начален час и ТВ

Петнадесетият ден на Световното първенство по футбол ще бъде изключително интересен. Причината е, че в програмата са залегнали цели шест двубоя. Първите две срещи са между Шотландия и Бразилия и Мароко и Хаити. След това предстоят мачовете Чехия – Мексико и Южна Африка – Южна Корея. За вечерната програма пък са предвидени сблъсъците между Германия и Еквадор, както и между Кюрасао и Кот д'Ивоар.

Световно първенство по футбол

В колко часа започват мачовете от Ден №15 на Световното?

Тъй като това са последните мачове в груповата фаза, по регламент всички двубои от дадена група започват в един и същ час. Така програмата ще бъде открита от срещите Шотландия – Бразилия и Мароко – Хаити, които стартират в 01:00 часа българско време. В 04:00 са мачовете Чехия – Мексико и Южна Африка – Южна Корея. За 23:00 часа пък са предвидени двубоите Германия – Еквадор и Кюрасао – Кот д'Ивоар.

Кои телевизии ще излъчват срещите от Ден №15 на Мондиал'26?

Всички срещи от Ден №15 на Мондиал 2026 ще бъдат предавани пряко в българския телевизионен ефир. Двубоят между Шотландия и Бразилия ще бъде излъчен по БНТ, докато Мароко и Хаити ще бъде по БНТ 3. Мачът между Чехия и Мексико също ще бъде по БНТ, а по БНТ 3 ще дават Южна Африка – Южна Корея. Срещата Германия – Еквадор ще бъде по БНТ, а Кюрасао и Кот д'Ивоар по БНТ 3.

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Ако нямате възможност да гледате на живо мачовете от Ден №15 на Световното първенство по футбол, то може да проследите всичко по-интересно преди, по време и след техния край в спортната секция на Actualno.com.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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