Любомир Дацов: С правилните стъпки дефицитът може да бъде лесно овладян (ВИДЕО)

С правилните стъпки бюджетният дефицит може да бъде лесно овладян. Това каза в предаването Студио Actualno макроикономистът Любомир Дацов, член на Фискалния съвет и заместник-министър на финансите в правителствата “Сакскобургготски“ и “Станишев“. Той подчерта, че по данни на Министерството на финансите няма просрочени плащания: “Към момента, такова задължение, независимо кой какво говори, за плащане няма. Единственият проблем, който стои, е какво ще се случи с Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). ПВУ е само тази година. Оттук нататък ти трябва да имаш две чисти години, 2027-а, 2028-а нататък. Хайде да овладеем дефицита без ПВУ, да кажем, че каквото и да се случи, го поемаме тази година. Оттук нататък ти трябва да спреш да правиш дефицит. Още: Радев: Реално намаляване на заплатите в държавната администрация - да. Но чистки и масови уволнения - не

Как може да стане 2,5%

Простичкото нещо е, че ако имаме в момента 12 до 16% нарастване на приходната част, означава, че ти трябва да овладееш и да свалиш без тези нетни разходи по ПВУ, като ги нетираш и в приходите, и в разходите естествено, ти трябва да овладееш останалата част да не прави дефицит.

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Т. е. нарастването на всички останали съвкупни разходи трябва да ти бъдат максимум 12%. Ако това се направи в момента, в края на годината ще имаме нетен дефицит от 2,5% от Брутния вътрешен продукт (БВП), защото стъпваме на базата. Не е нито моя, нито твоя работа откъде ще режат. Още: Лидерът на ПБ в парламента: "Е, няма как да няма" резки неща в новия бюджет

За това си има хора, които отговярят, затова са дошли на власт. Тяхна работа е да предложат стъпки, които да овладеят. Тя, ситуацията да кажем не е чак толкова тежка с бюджета. Значи ако разкараме тези неща с ПВУ-то и пак направим актуализация на база автоматичните формули, ще се получи някъде дефицит от порядъка на някъде 3,7- 4% от БВП до края на годината.

Да отпаднат автоматичните формули

А защо трябва да важат тези автоматични формули? Нали те бяха проблемни? Ако ги махнеш, ако запазим бюджета в този вид, в който е приет като преходен, защото това не е бюджетът от миналата година, това е чисто нов бюджет. Още: Замразяват минималната заплата до 2028 г. Само че те го приеха като преходен. Ако запазим всичките тези параметри, ние ще влезем и ще прекратим изпреварващото нарастване на разходите спрямо предходната година. Или спрямо приходите. Т. е. това даже не изисква някакви действия, а изисква да удържиш на натиска за вдигане на различните параграфи актуализация. Толкова е простичко, ние дори тук вече не говорим за необходимостта да бъдат предвидени средства за структурни реформи, защото структурна реформа, без да плащаш предварително за нея, не се прави.“Още: Адриан Николов: Става все по-безсмислено да имаме бюджет за 2026 г. (ВИДЕО)

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