Григор Димитров прегази опасен съперник и се класира на 1/4-финал в Майорка

Първата българска ракета Григор Димитров постигна убедителен успех във втората си среща на турнира от сериите АТП 250 в Майорка, Испания. Родният тенисист победи с 6:2, 6:4, световния №299 Абдула Шелбай. Хасковлията се представяше по-добре на корта, когато йорданецът изпита някакъв дискомфорт в бедрото и започна да накуцва, което съвсем провали мача му. Въпреки това той реши да продължи участието си, но не беше на нужното ниво. Димитров ще срещне Алехандро Давидович Фокина в 1/4-финалния етап от надпреварата.

Победа за Григор Димитров над №299 в света

Двамата си размениха по един сервис-гейм на старта на срещата. Следващият гейм започна много трудно за Гришо, който допусна да изостане с 0:40. Хасковлията все пак успя да се възстанови и да отрази четири брейкбола на йорданеца. След това Димитров се възползва добре от грешка на своя противник и стигна до пробив за 3:1, след което и го затвърди. При 5:2 Шелбай поиска медицински таймаут, след като почувства дискомфорт в горната част на дясното си бедро. Той получи се върна на корта с превръзка и видимо не бе в оптимално състояние. Изнервен от ситуацията, йорданецът допусна още грешки, които позволиха на Григор да пробие за втори път и да спечели първата част с 6:2.

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Въпреки видимите затруднения на Шелбай, той реши да доиграе срещата. Гришо взе първите си два сервис-гейма без проблеми, а между тях направи три непредизвикани грешки. Веднага след това българинът пропусна пет възможности за пробив, с който щеше да се откъсне в резултата. В следващия гейм бившият №3 си създаде известни трудности, но успя да вземе подаването си. След това йорданецът отрази пореден шанс за пробив на Димитров за 3:3, а хасковлията взе следващото си подаване. След три страхотни разигравания в българинът дръпна с 15:30 в осмия гейм, а грешка на съперника му доведе до пореден шанс за пробив, който Гришо успя да реализира за 5:3. В началото на следващата част хасковлията изостана и позволи на Шелбай да запази интригата в мача жива с рибрейк. Накрая българинът спечели подаването си, слагайки край на мача от втория си опит.

Преди мача

В предния кръг Димитров се справи с австралиеца Марк Полманс, който е под №366 в световната ранглиста. Българинът записа успех в два сета с 6:1, 7:6(3), в първия си мач на надпреварата в Майорка, която е последна преди старта на Уимбълдън. Това бе първа среща между двамата. Така Гришо си уреди двубой с йорданеца Абдула Шелбай, който пък изненада шестия поставен Корентин Муте със 7:5, 6:4.

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