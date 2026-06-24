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Роналдо и Меси се забавляват! Вещер прокле Англия | Точно попадение

24 юни 2026, 15:35 часа 918 прочитания 0 коментара

Кристиано Роналдо се отпуши на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Той беше силно критикуван, след като Португалия не успя да победи ДР Конго, но срещу Узбекистан историята беше различна. Вече и двамата с Лионел Меси се забавляват на Мондиал 2026, като вкараха по два гола в последните си мачове. Така темата за двамата най-велики футболисти на нашето време се превърна в основна на епизод 8 на "Точно попадение" - предаване на Actualno.com и Sportlive.bg. А Англия стана част от поредната изненада на Световното, след като Хари Кейн беше урочасан, а "трите лъва" не успяха да победят Гана.

Португалия се беше мобилизирала срещу Узбекистан

Симона Маринова, мениджър стратегически партньорства в Betvam и специален гост в епизод 8 на "Точно попадение", посочи голямата разлика между двата мача на Португалия - срещу ДР Конго Кристиано Роналдо е бил изолиран, сякаш и от своите съотборници. Докато срещу Узбекистан "мореплавателите" се бяха мобилиризали, може би и заради огромната критика, която получиха. И това допринесе не само за подобряването в играта на Роналдо, а и в тази на целия отбор. Джем Юмеров, спортен журналист на Actualno и Sportlive, добави, че за разлика от ДР Конго, Узбекистан не е бил толкова добре организиран в отбрана.

Кристиано Роналдо

Аржентина играе както го правеше преди 4 години

Джем сподели, че въпреки очакванията му, отборът на Аржентина играе по същия начин, по който игра и на Мондиал 2022 в Катар. "Гаучосите" се състезават с почти всички свои футболисти от преди 4 години и химията, която има между тях е от голямо значение. Бойко Димитров отбеляза, че Аржентина получава някакво "побутване" от съдиите. А към спорната ситуация около Лео Меси от мача с Алжир, може да се прибави и нарушението, което Алексис мак Алистър извърши в зародиша на първия гол на Меси срещу Австрия. Но според Бойко големите футболсити и големите отбори се фаворизират, защото носят повече приходи и по-малките и непретенциозни отбори са наясно с това.

Лионел Меси

Ганайски вещер прокле Англия

Водещият Иво Вецев извади интересен акцент за Англия - ганайски вещер е проклел Хари Кейн да не се представи добре срещу Гана. И това явно е проработило, след като "трите лъва" завършиха наравно 0:0 с африканската страна. Иво, Симона, Бойко и Джем отбелязаха добрата игра на Гана в защита, двете ѝ "сухи мрежи" и възможността да се класира напред. Докато критиките към Англия се отнасяха най-вече към нападението на възпитаниците на Томас Тухел.

До края на епизода четиримата обсъдиха още влиянието на съдиите върху играта на отборите, държавите, които се представиха най-силно до този момент на Мондиала и тези, които не успяха да покрият очакванията. А по традиция бяха включени и двата състезателни сегмента - "Игра за майстори" и "В мишената".

Какво се очаква от Меси и Роналдо до края на Мондиал 2026 - гледайте във видеото:

Лионел Меси Кристиано Роналдо Англия отбор Португалия отбор Аржентина отбор Хари Кейн Световно първенство по футбол 2026 Точно попадение
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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