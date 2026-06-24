Левски подготвя следващия си трансферен удар - хареса следваща звезда за халфовата линия на Веласкес

Ръководството на Левски продължава усилена работа по лятната селекция. По-рано "сините" официално обявиха четвъртото си ново попълнение. Става въпрос за опитния ляв защитник Алекс Сентейес. 27-годишният испански бек пристига на "Герена" като свободен агент, след като договорът му с Алмейра изтече в края на сезона и не бе подновен. Сентейес сложи подписа си върху тригодишен контракт със столичния клуб. Няколко часа след тази новина, се заговори, че Левски вече уговаря следващия си трансферен удар.

Левски набеляза марокански халф

Според информация на Gong.bg, българският шампион проявява интерес към мароканския дефанзивен халф Мехди Мубарик. В момента 25-годишният е част от редиците на руския Динамо Махачкала, след като бе преотстъпен под наем от Ал Аин. Руският клуб разполага с опция да го откупи, но дори да го стори, след това по всяка вероятност ще го продаде. През изминалия сезон той взе участие в 27 мача, като се отчете с два гола и две асистенции. Мубарик е играл още за отборите на Еспоар, ФУС Рабат и Уидад Казабланка. Левски следи ситуацията с полузащитника изкъсо.

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Освен на Мубарик, "сините" са хвърлили око и не един от неговите съотборници в Динамо Махачкала. Става въпрос за алжирския национал Усем Мрезиг, който също играе в полузащитата. Очаква се развитие по двете евентуални сделки в следващите седмици. До момента тимът на Хулио Веласкес се подсили с Рейналдо, Давид Кусо, Адриан Райчев и Алекс Сентейес. През изхода на "Герена" пък минаха Преслав Бачев, Рилдо, Георги Костадинов, Карлос Охене и Марко Дуганджич.

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