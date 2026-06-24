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Деница Сачева: Ако това е оздравяване, как изглежда болестта?

24 юни 2026, 19:27 часа 841 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Деница Сачева: Ако това е оздравяване, как изглежда болестта?

Ако това е оздравяване, как изглежда болестта? Това попита депутатът от ГЕРБ Деница Сачева в коментар за представения бюджет от Румен Радев и "Прогресивна България".

Ето какво написа Сачева на профила си във Facebook:

Човекът управлявал България 11 месеца като министър - председател през последните 5 години, заедно със своите заместник - министри, всяка от които е била министър на финансите в последните 5 години, излезе представи бюджета за 2026 година и обвини за всичко....тежкото наследство.

Какво ни каза Гълъб Донев?

1. "Няма да намаляваме доходите", но всъщност увеличава осигуровките

Това е първото противоречие.

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Донев твърди, че няма да намалява доходите, но едновременно с това увеличава максималния осигурителен доход, вдига минималните осигурителни прагове и прехвърля осигурителни вноски към държавните служители.

Ако държавата трябва да компенсира всички служители, за да не загубят нетен доход, възниква прост въпрос:

Къде тогава е бюджетният ефект?

Ако има компенсация – няма икономия.

Ако има икономия – има намаление на реалния доход.

Не могат да бъдат верни и двете твърдения едновременно.

2. Най-голямата приходна мярка е... винетка

Прави впечатление колко слаб е пакетът от приходни мерки. 30% увеличение на винетките.5% увеличение на минималните осигурителни прагове. По-висок максимален осигурителен доход.

Това не е реформа.

Това е прехвърляне на тежестта към хората, които вече плащат.

Няма нито една сериозна структурна мярка за растеж на икономиката.

3. Големият проблем остава непокътнат – публичният сектор

Донев обвинява публичния сектор за дефицита. След това обаче изрично казва, че съкращения няма да има в МВР и МО. Там са едни от най-бързо растящите разходи през последните години. Обявява проблема, но изключва най-големите му компоненти от решението.

4. Борбата със сивата икономика е бюджетна фантазия

Людмила Петкова твърди, че сивата икономика е 34,6% от БВП.

Ако това е вярно, това означава десетки милиарди евро. Но бюджетът разчита на ефекти от мерки, които още не съществуват: бъдещо електронно фактуриране; бъдещи контролни механизми и бъдещи секторни проверки. Тоест част от приходната база е изградена върху предположението, че администрацията внезапно ще стане много по-ефективна.

Това не е приходна политика. Това е надежда.

5. Дефицитът расте двойно, а дългът продължава да расте още експлозивно

Тук е най-силният удар. Донев представя бюджета като оздравителен.

Но неговите собствени числа показват:

2026 г. – 37,7 млрд евро дълг;

2027 г. – 44,7 млрд евро;

2028 г. – 50,5 млрд евро.

Тоест за две години държавният дълг расте с почти 13 млрд евро.

Въпросът е:

Ако това е оздравяване, как изглежда болестта?

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ГЕРБ държавен бюджет Деница Сачева Прогресивна България
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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