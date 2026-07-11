Дати и часове на всички мачове от Мондиал 2026 - страхотен сблъсък на 1/2-финалите! (ОБНОВЕНА)

Световното първенство по футбол 2026 ще се проведе между 11 юни и 19 юли в Съединените американски щати, Канада и Мексико. Домакинството на турнира ще бъде споделено между 16 града в Северна Америка - 11 в САЩ, 3 в Мексико и 2 в Канада. Мондиал 2026 ще бъде и с рекорден брой участници - 48, a футболният свят ще може да се наслади на 104 мача в рамките на 39 дни.

Турнирът се открива с двубой между Мексико и Южна Африка на 11 юни от 22:00 часа българско време, а груповата фаза ще продължи до 28 юни, когато ще се изиграят и последните мачове от третия кръг на групите. Три от групите се отличават с равностойна конкуренция. В група C Бразилия ще трябва да покаже мощта си срещу Мароко и Шотландия, а Хаити ще мечтае за чудо. Група I събира отборите на Франция, Сенегал и Норвегия, докато в L англичаните ще премерят сили с Хърватия и Гана. Аутсайдер тук е Панама.

Програмата за всички мачове от груповата фаза на Мондиал 2026

11 юни

22:00 ч. Мексико 2:0 Южна Африка (Група A)

12 юни

5:00 ч. Южна Корея 2:1 Чехия (Група A)

22:00 ч. Канада 1:1 Босна и Херцеговина (Група B)

13 юни

4:00 ч. САЩ 4:1 Парагвай (Група D)

22:00 ч. Катар 1:1 Швейцария (Група B)

14 юни

1:00 ч. Бразилия 1:1 Мароко (Група C)

4:00 ч. Хаити 0:1 Шотландия (Група C)

7:00 ч. Австралия 2:0 Турция (Група D)

20:00 ч. Германия 7:1 Кюрасао (Група E)

23:00 ч. Нидерландия 2:2 Япония (Група F)

15 юни

2:00 ч. Кот д'Ивоар 1:0 Еквадор (Група E)

5:00 ч. Швеция 5:1 Тунис (Група F)

19:00 ч. Испания 0:0 Кабо Верде (Група H)

22:00 ч. Белгия 1:1 Египет (Група G)

16 юни

1:00 ч. Саудитска Арабия 1:1 Уругвай (Група H)

4:00 ч. Иран 2:2 Нова Зеландия (Група G)

22:00 ч. Франция 3:1 Сенегал (Група I)

17 юни

1:00 ч. Ирак 1:4 Норвегия (Група I)

16:00 ч. Аржентина 3:0 Алжир (Група J)

7:00 ч. Австрия 3:1 Йордания (Група J)

20:00 ч. Португалия 1:1 ДР Конго (Група K)

23:00 ч. Англия 4:2 Хърватия (Група L)

18 юни

2:00 ч. Гана 1:0 Панамa (Група L)

5:00 ч. Узбекистан 1:3 Колумбия (Група K)

19:00 ч. Чехия 1:1 Южна Африка (Група А)

22:00 ч. Швейцария 4:1 Босна и Херцеговина (Група B)

19 юни

1:00 ч. Канада 6:0 Катар (Група B)

4:00 ч. Мексико 1:0 Южна Корея (Група А)

22:00 ч. САЩ 2:0 Австралия (Група D)

20 юни

1:00 ч. Шотландия 0:1 Мароко (Група C)

3:30 ч. Бразилия 3:0 Хаити (Група C)

6:00 ч. Турция 0:1 Парагвай (Група D)

20:00 ч. Нидерландия 5:1 Швеция (Група F)

23:00 ч. Германия 2:1 Кот д'Ивоар (Група E)

21 юни

3:00 ч. Еквадор 0:0 Кюрасао (Група E)

7:00 ч. Тунис 0:4 Япония (Група F)

19:00 ч. Испания 4:0 Саудитска Арабия (Група H)

22:00 ч. Белгия 0:0 Иран (Група G)

22 юни

1:00 ч. Уругвай 2:2 Кабо Верде (Група H)

4:00 ч. Нова Зеландия 1:3 Египет (Група G)

20:00 ч. Аржентина 2:0 Австрия (Група J)

23 юни

00:00 ч. Франция 3:0 Ирак (Група I)

3:00 ч. Норвегия 3:2 Сенегал (Група I)

6:00 ч. Йордания 1:2 Алжир (Група J)

20:00 ч. Португалия 5:0 Узбекистан (Група K)

23:00 ч. Англия 0:0 Гана (Група L)

24 юни

2:00 ч. Панама 0:1 Хърватия (Група L)

5:00 ч. Колумбия 1:0 ДР Конго (Група K)

22:00 ч. Швейцария 2:1 Канада (Група B)

22:00 ч. Босна 3:1 Катар (Група B)

25 юни

1:00 ч. Шотландия 0:3 Бразилия (Група C)

1:00 ч. Мароко 4:2 Хаити (Група C)

4:00 ч. Чехия 0:3 Мексико (Група A)

4:00 ч. Южна Африка 1:0 Южна Корея (Група A)

23:00 ч. Кюрасао 0:2 Кот д'Ивоар (Група E)

23:00 ч. Еквадор 2:1 Германия (Група E)

26 юни

2:00 ч. Япония 1:1 Швеция (Арлингтън) (Група F)

2:00 ч. Тунис 1:3 Нидерландия (Канзас Сити) (Група F)

5:00 ч. Турция 3:2 САЩ (Ингълуд) (Група D)

5:00 ч. Парагвай 0:0 Австралия (Санта Клара) (Група D)

22:00 ч. Норвегия 1:4 Франция (Фоксбъро) (Група I)

22:00 ч. Сенегал 5:0 Ирак (Торонто) (Група I)

27 юни

3:00 ч. Кабо Верде 0:0 Саудитска Арабия (Група H)

3:00 ч. Уругвай 0:1 Испания (Група H)

6:00 ч. Египет 1:1 Иран (Група G)

6:00 ч. Нова Зеландия 1:5 Белгия (Група G)

28 юни

00:00 ч. Панама 0:2 Англия (Група L)

00:00 ч. Хърватия 2:1 Гана (Група L)

2:30 ч. Колумбия 0:0 Португалия (Група K)

2:30 ч. ДР Конго 3:1 Узбекистан (Група K)

5:00 ч. Алжир 3: 3 Австрия (Група J)

5:00 ч. Йордания 1:3 Аржентина (Група J)

1/16-финали: 28 юни - 3 юли

28 юни

22:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Южна Африка 0:1 Канада

29 юни

20:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Бразилия 2:1 Япония

23:30 ч. Среща от 1/16-финалите: Германия 1:1 Парагвай (3:4 сл. дузпи)

30.06.2026

4:00 ч. Среща от 1/16 - финалите: Нидерландия 1:1 Мароко (2:3 сл. дузпи)

20:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Кот д'Ивоар 1:2 Норвегия

01.07.2027

0:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Франция 3:0 Швеция

4:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Мексико 2:0 Еквадор

19:00 ч. Среща от 1/16-финалите Англия 2:1 ДР Конго

23:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Белгия 3:2 Сенегал

02.07.2026

3:00 ч. Среща от 1/16-финалите: САЩ 2:0 Босна и Херцеговина

22:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Испания 3:0 Австрия

03.07.2026

2:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Португалия 2:1 Хърватия

6:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Швейцария 2:0 Алжир

21:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Австралия (2)1:1(4) Египет

04.07.2026

1:00 ч. Среща от 1/16-финалите: Аржентина 3:2 Кабо Верде

4:30 ч. Среща от 1/16-финалите: Колумбия 1:0 Гана

1/8-финали: 4-7 юли

04.07.2026

20:00 ч. Среща от 1/8-финалите: Канада 0:3 Мароко

05.07.2026

00:00 ч. Среща от 1/8-финалите: Парагвай 0:1 Франция

23:00 ч. Среща от 1/8-финалите: Бразилия 1:2 Норвегия

06.07.2026

03:00 ч. Среща от 1/8-финалите: Мексико 2:3 Англия

22:00 ч. Среща от 1/8-финалите: Португалия 0:1 Испания

07.07.2026

03:00 ч. Среща от 1/8-финалите: САЩ 1:4 Белгия

19:00 ч. Среща от 1/8-финалите: Аржентина 3:2 Египет

23:00 ч. Среща от 1/8-финалите: Швейцария 0:0 Колумбия (4:3 сл. дузпи)

1/4-финали: 9-11 юли

09.07.2026

23:00 ч. Среща от 1/4-финалите: Франция 2:0 Мароко

10.07.2026

22:00 ч. Среща от 1/4-финалите: Испания 2:1 Белгия

12.07.2026

00:00 ч. Среща от 1/4-финалите: Норвегия – Англия

04:00 ч. Среща от 1/4-финалите: Аржентина - Швейцария

1/2-финали: 14-15 юли

14.07.2026

22:00 ч. Среща от 1/2-финалите: Франция - Испания

15.07.2026

22:00 ч. Среща от 1/2-финалите

Мач за трето място

19.07.2026

00:00 ч. Мач за трето място

Финал

19.07.2026

22:00 ч. Финал

Ето и пълна ТВ програма кога и къде ще дават всеки един мач от Мондиал 2026!