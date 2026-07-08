Венко Сабрутев: Тотално грешно е сметната общата финансова рамка на този бюджет

Депутатът от „Продължаваме промяната“ Венко Сабрутев заяви, че според него в здравеопазването съществува мафия и като пример посочи цените на лекарствата и фалшивите хоспитализации. „Нека да разкажем двата, може би, най-фрапантни случая, които са в здравната каса, известни дори и на малките деца. Едното е, че частните болници купуват лекарства до 27 пъти на по-висока цена от държавните болници. За едно и също хапче – 27 пъти по-висока цена. Второто е фалшивите хоспитализации. Моята дъщеря е на 8 години и тя се води вече хоспитализирана, без изобщо да има такова нещо“, заяви той.

По думите му решението на тези проблеми минава през законодателни промени, които от „Продължаваме промяната“ предлагат от няколко парламента. „Четири народни събрания, дори пет, предлагаме тези законодателни промени. И не може да намерим мнозинство“, обясни той.

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Сабрутев посочи, че при едно от гласуванията подкрепата е отпаднала след прегласуване. „Партията е „Възраждане“. На прегласуване Десислава Атанасова даде ясен знак на „Възраждане“ и те си смениха вота“, твърди Сабрутев.

Той уточни, че според него необходимата промяна е минимална. „За колко тежко законодателство става въпрос, за да оправим тези около 200 милиона евро кражба в здравеопазването? По едно законодателно изречение“, каза той.

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Сабрутев каза още, че по време на заседание на бюджетната комисия е поставил въпроса пред министъра на здравеопазването защо тези промени не са включени в бюджета на НЗОК. „Тя самата каза – те са необходими, не просто необходими, те са задължителни, защото има стартирана наказателна процедура срещу България. Освен че ще плащаме лекарства по 27 пъти по-висока цена, сега ще плащаме и наказанието от Европа“, обясни депутатът от ПП.

По думите му отново ще предложат текстовете между първо и второ четене на бюджета. „Това ще бъде тестът за „Прогресивна България“ - дали те пазят мафията в здравеопазването, или искат реално да оправят проблема“, предупреди той.

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Сабрутев заяви, че парламентарната му група няма да подкрепи бюджета. „Не може милиарди да отиват за асфалт и оръжие и нищо за българските деца и младите семейства. Не може да се увеличава осигурителната тежест на българските граждани без срещу това да имат допълнителни права“, категоричен е депутатът.

Той даде пример със семейство с един родител на минимална работна заплата и друг на максимален осигурителен доход. „Човек, който взима минимална работна заплата, ще трябва да плаща около 125 евро допълнително за осигуровки на годишна база. Ако вторият член на семейството е на максимален осигурителен доход, там ще е над 1100 евро на година. Семейството ще трябва да извади над 1250 евро на годишна база. Това е лятната ваканция“, обясни Сабрутев.

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Според него финансовата рамка е изготвена на погрешни разчети. „Тотално грешно е сметната общата финансова рамка на този бюджет. С грешно калкулиран БВП, грешно калкулирани приходи, за да може да има един огромен дефицит и причина да се взимат едни огромни заеми“, каза Сабрутев.

Като пример той посочи предвидените средства за държавната администрация. „737 милиона евро допълнително за издръжка на държавната администрация. Това не е грешка. Това е нарочен акт на новото правителство да може да купува коли, кафета и принтери на администрацията“, каза той.

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По думите му са предвидени и прекалено високи капиталови разходи. „Когато са заложили милиард и половина допълнителни разходи за капиталова инвестиция, дори без проекти, това е нарочен акт“, категоричен е той.

Сабрутев коментира и предвидените средства за лихви по държавния дълг. „В новия бюджет са заложени 230 милиона евро допълнителни разходи само за лихви по тези заеми. Това са парите да вдигнем заплатите на младите лекари“, обясни още депутатът от ПП.

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