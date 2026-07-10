Краят на една ера! Поредна легенда се оттегли от международната сцена след провал на Мондиал 2026

Списъкът с футболистите, отказали се от националния си отбор след края на Световното първенство в Северна Америка, продължава да расте с всеки следващ ден. Сега оттеглянето си от международната сцена обяви още една легенда на своята страна. Става въпрос за Садио Мане, който е носител на Купата на африканските нации със Сенегал. "Лъвовете от Теранга" бяха близо до класиране на 1/8-финалите на Мондиал 2026, след като водеха с 2:0 на Белгия, но допуснаха обрат с 2:3 и отпаднаха безславно.

Садио Мане приключи с националния отбор на 34-годишна възраст

След съкрушителния начин, по който отпаднаха, Мане е решил, че повече няма да облече фланелката на Сенегал. 34-годишният нападател обяви решението си да се оттегли след 130 мача за националния отбор, в които се отчете с 54 попадения. Напускането му стана ясно от писмо, цитирано в петък от местния ежедневник "Le Quotidien": "Пожертвах всичко за този флаг. Дадох най-доброто от себе си и винаги се борех с всички сили за родината ни", заяви Мане, след което благодари на феновете: "Вашата постоянна подкрепа беше движещата сила зад моя успех."

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Той все пак заяви, че планира да продължи да работи за футбола в Сенегал, било то като част от треньорския щаб, на резервната скамейка като треньор или в ръководните органи. Мане, който е смятан за един от най-великите играчи на страната си, спечели Купата на африканските нации със Сенегал през 2022 г., както и редица клубни титли, сред които се откроява Шампионската лига през 2019 година по време на престоя му в Ливърпул. След това той изигра и един силен сезон с отбора на Байерн Мюнхен. В момента той се подвизава в Саудитската професионална лига с отбора Ал Насър, като има договор до лятото на 2027 година.

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