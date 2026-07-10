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Бивша британска министърка по въпросите на затворите е убита в дома си

10 юли 2026, 23:44 часа 517 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Бивша британска министърка по въпросите на затворите е убита в дома си

78-годишната бивша британска министърка Ан Уидекъм е открита мъртва в дома си в Лондон в четвъртък. По тялото има множество наранявания и се разследва убийство, съобщава Би Би Си. Британската полиция обяви днес, че е арестувала 26-годишен бял мъж, който е заподозрян за престъплението. Не се предполага, че случаят е свързан с тероризъм или че е политически мотивиран, коментира Мат Лонгман от полицията в графствата Девън и Корнуол.

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Уидекъм е бивш депутат от консервативната партия и бивш министър по въпросите на затворите. Тя стана известна, след като напусна парламента и участва като състезателка в две риалити шоута, а по-късно се присъедини към Партията на Брекзит и стана говорителка на антиимиграционната партия „Реформирай Обединеното кралство“.

Ан Уидекъм беше и член на Камарата на общините от 1987 до 2010 г. и беше известна със своите социално консервативни възгледи, като се противопоставяше на правото на аборт и на увеличаването на правата на ЛГБТ общността. Разследващите все още не са съобщили дали заподозреният е бил познат на Уидекъм. Двама действащи членове на британския парламент бяха убити през последното десетилетие, припомня Си Ен Ен.

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Лейбъристката депутатка Джо Кокс беше простреляна и намушкана от неонацист по време на кампанията за Брекзит през 2016 г. Консервативната депутатка Дейвид Амес беше намушкана до смърт през 2021 г. от мъж, вдъхновен от групировката „Ислямска държава“.

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Великобритания убийство
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
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