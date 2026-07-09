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Радев потвърди: Нямаме пари за Украйна до края на годината (ВИДЕО)

09 юли 2026, 10:16 часа 591 прочитания 0 коментара

България няма финансова възможност да помага на Украйна поне до края на годината. Това се разбра от думите на премиерът Румен Радев преди началото на редовното правителствено заседание в сряда. "Предишните управления поеха твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди и ежегодни вноски, а в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Ще подкрепяме според възможностите ни, а тази година нямаме такива", обяви Радев.

По отношение внесения и одобрен от кабинета проектобюджет за 2026 г., събрал критиките на почти цялата икономическа и финансова експертна гилдия, Радев се похвали:

"За 7 дни направихме важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес и институциите правителството внесе бюджета за 2026 г. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и Гюров и я поставяме на устойчив курс. Бюджетът е труден, но има безспорни достойнства - той е реалистичен, слага край на стъкмистиките и сглобките, ще ни позволи да стъпим на здрава основа догодина. Наследихме плячкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни. Още сега започваме работа по Бюджет 2027", обяви той.

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След края на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара премиерът обяви още: "Проведохме ползотворни разговори с турския президент Ердоган. Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата в Анкара потвърди тази перспектива и мога да ви кажа, че интересът към доставки през България е голям и расте".

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Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Редактор
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