Радев потвърди: Нямаме пари за Украйна до края на годината (ВИДЕО)

България няма финансова възможност да помага на Украйна поне до края на годината. Това се разбра от думите на премиерът Румен Радев преди началото на редовното правителствено заседание в сряда. "Предишните управления поеха твърд дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди и ежегодни вноски, а в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Ще подкрепяме според възможностите ни, а тази година нямаме такива", обяви Радев.

По отношение внесения и одобрен от кабинета проектобюджет за 2026 г., събрал критиките на почти цялата икономическа и финансова експертна гилдия, Радев се похвали:

"За 7 дни направихме важни стъпки. Първият успех е, че след месеци на стрес и институциите правителството внесе бюджета за 2026 г. Така извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и Гюров и я поставяме на устойчив курс. Бюджетът е труден, но има безспорни достойнства - той е реалистичен, слага край на стъкмистиките и сглобките, ще ни позволи да стъпим на здрава основа догодина. Наследихме плячкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да са спокойни. Още сега започваме работа по Бюджет 2027", обяви той.

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След края на срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара премиерът обяви още: "Проведохме ползотворни разговори с турския президент Ердоган. Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата в Анкара потвърди тази перспектива и мога да ви кажа, че интересът към доставки през България е голям и расте".