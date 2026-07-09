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Мондиал 2026 роди звезда! "Златната резерва" на Де ла Фуенте класира Испания на мечтан 1/2-финал с Франция

11 юли 2026, 0:01 часа 5988 прочитания 0 коментара

Отборът на Испания се класира за 1/2-финалите на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. "Ла Роха" постигна отлична победа с 2:1 над Белгия в 1/4-финалния им сблъсък. Големият герой за европейските шампиони отново се казваше Микел Мерино, който отбеляза победния гол минути преди края на редовното време. В предния кръг той се разписа във вратата на Португалия в добавеното време. Белгия пък отпада, след като даде голяма жертва - вратарят Тибо Куртоа се контузи по време на срещата. Испания ще срещне Франция в битка за място на големия финал.

НА ЖИВО: Испания 2:1 Белгия

Руди Гарсия бе принуден да направи една промяна в стартовия си състав, тъй като Юри Тилеманс се контузи по време на загрявката. Срещата започна с минути мълчание в памет на загиналите в горския пожар в Андалусия. След първия съдийски сигнал белгийците се понесоха в атака, но топката напусна очертанията на терена, преди да бъде отправен удар. В 4-а минута "Ла Роха" тръгна в предни позиции, но опитът за двоен пас на Ламин Ямал с Дани Олмо не сполучи. В следващите минути футболистите на Испания установиха контрол над топката и започнаха да оказват натиск над своя съперник. В 12-а минута Алекс Баена имаше претенции за дузпа, след като кълбото срещна играта на белгийски защитник от близка дистанция. Съдията Майкъл Оливър беше наблизо и реши, че няма нужда от наказателен удар, тъй като е нямало умисъл за играта с ръка. След това Дани Олмо бе намерен на отлична позиция в наказателно поле, но се забави и беше блокиран от белгийската отбрана.

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Испания Белгия 2026

Гениален ход на Де ла Фуенте

Моменти след това се стигна до първата по-опасна ситуация пред вратата на Унай Симон, но Максим Де Кайпер извърши нарушение в атака. В 20-а минута Ламн Ямал влезе добре навътре и потърси ъгъла, но ударът му излетя в аут, въпреки че останаха съмнения за рикошет в защитник в бяло. След половин час игра отлична атака в "червено" завърши с гол във вратата на Тибо Куртоа. Дани Олмо бе намерен в наказателното поле и стреля. Белгийският страж изби, но топката попадна право в краката на Фабиан Руис, който не сгреши за 1:0. Трябва да се отбележи, че полузащитникът бе единствената смяна на Луси де ла Фуенте в стартовия състав, като замени Педри. Моменти след това Ламин Ямал бе фаулиран на границата на наказателното поле и Испания получи правото да изпълнява пряк свободен удар. Именно звездата на Барселона стреля, но Куртоа успя да отрази добрия му изстрел. Последва извеждане на Алекс Баена, но крилото си помогна с ръка, за да овладее кълбото.

Белгия изравни в края на първата част

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Пет минути преди края на полувремето Белгия стигна до изравнителен гол с първия си точен удар. Шарл Де Кетеларе получи отлична топка в наказателното поле и я прати в мрежата на Симон с глава. Това е първо допуснато попадение за испанците от началото на турнира. Така двата тима се оттеглиха на почивката при равенство 1:1. Ямал излезе очи в очи с Куртоа на старта на второто полувреме, но испанецът се оказа в положение на засада, а и ударът му беше отразен. Малко след това Максим де Кайпер стреля от външната страна на мрежата на Унай Симон. Последва удар на Ламин Ямал, който Куртоа отрази, а при контраатаката Кевин де Бройне пробва реакциите на испанския страж. Ямал продължи да създава сериозни проблеми на белгийската защита и отново успя да стреля, но Куртоа внимаваше и този път.

Белгия отбор

Испания се добра до победата с гол в края

В 65-а минута Тибо Куртоа сериозно притесни Руди Гарсия, след като легна на терена и се хвана за бедрото. Малко след това стана ясно, че стражът на Реал Мадрид няма да може да доиграе мача и бе заменен от Сен Ламенс. В следващия момент появилият се от пейката Феран Торес не успя да се ориентира добре в два случая и пропиля потенциални възможности за европейските шампиони. В 87-а минута Испания стигна до победния гол. Героят от мача с Португалия - Микел Марино. отново сложи пелерината и класира "Ла Роха" напред, след като влезе от пейката. В самия край Унай Симон остави вратата си открита и излезе напред, като се стигна до удар, но топката бе избита от защитник в червено. Белгиийците опитаха още няколко удара по посока Унай Симон, но не успяха да изравнят. Така Испания се класира на 1/2-финал с Франция след успех с 2:1.

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Испания отбор Белгия отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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