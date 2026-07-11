Прогноза за времето - 11 юли 2026 г. (събота)

През втората половина на нощта ще бъде ясно, а през деня - слънчево, в следобедните часове и горещо. Почти тихо. Максималните температури ще бъдат между 30° и 35°, за София - около 30°.

Атмосферното налягане ще е малко по-високо от средното за месеца, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево начало на деня в планините

Над планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен до силен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра - около 16°.

Повече слънце и по морето

Над Черноморието ще бъде слънчево и почти тихо. След обяд ще духа характерният морски бриз. Максималните температури ще бъдат 29°-31°. Температурата на морската вода е 24°-26°. Вълнението на морето ще бъде 1 - 2 бала.

Източник: НИМХ