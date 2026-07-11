Тръмп: САЩ се съгласиха да продължат преговорите с Иран, но примирието приключи

Доналд Тръмп заяви, че Съединените щати са се съгласили да продължат преговорите с Иран, но повтори, че примирието между двете страни е приключило. „Иран ни помоли да продължим „преговорите“. Ние се съгласихме да го направим, но Съединените щати им заявиха недвусмислено, че примирието приключи!“, написа Тръмп в платформата си Truth Social.

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По-рано тази седмица в Анкара Тръмп каза, че примирието от 8 април – което сложи край на седмици на пълномащабна война, но беше белязано от многократни сблъсъци с по-ниска интензивност – е приключило. Той нарече иранските представители „измет“ и „болни хора“, пише АФП.

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Тогава американският президент заяви също, че ще разговаря с бизнесмена, превърнал се в преговарящ, Стив Уиткоф, и със зетя си Джаред Къшнър, които водят контактите с иранската страна, но настоя, че от Техеран зависи дали ще се върне на масата за преговори. Двете страни си размениха удари на няколко пъти тази седмица. Техеран атакува търговски кораби, Вашингтон отвърна с удари, а Иран атакува американски обекти в страни от Близкия изток с дронове и ракети.

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