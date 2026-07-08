Новите заводи с "Райнметал" пропадат заради липса на пари. Започва и пълна ревизия

Заводите с германския концерн "Райнметал" изглежда ще останат само на хартия или поне на този етап, стана ясно от думите на вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев пред депутатите от ресорната парламентарна комисия. По думите му предстои пълна ревизия на параметрите на споразуменията, сключени с германския концерн "Райнметал" за изграждане на двата завода в България - един за производство на барут и втори за производство на 155-милиметрови снаряди.

"В новите договорености трябва да се промени формулата за финансиране на инвестиционния проект, както и да се защитят по-добре българските интереси", подчерта Пулев и обясни, че няма сключен договор с германския концерн, а правителството на Росен Желязков е подписало само няколко споразумения.

"Процесът с "Райнметал" е много сложен. Проблем има с терена, както и с финансирането. Не е изцяло защитен и българския интерес, съгласили сме се с всичко, което е поискала германската страна, например, намалени лицензионни плащания и без изискване да се включват български поддоставчици", посочи Пулев.

По информация на Actualno.com, за момента споразумението е такова, че няма сигурни гаранции дори за реализацията на продукцията с помощта на "Райнметал" - българската държава на първо място трябва да осигури пазари.

Още: Божанов настоява "Прогресивна България" да са по-агресивни срещу корупционния модел (ВИДЕО)

Какво следва?

Споразумението за съвместна инвестиция с германската компания "Райнметал" бе подписано през октомври 2025 г. от тогавашния премиер Росен Желязков. Стратегическият проект на стойност близо 1 милиард евро предвижда изграждането на два завода за производство на барут и боеприпаси край Сопот, съвместно с държавната оръжейница ВМЗ. България пое ангажимент да осигури финансиране в размер на 420 млн. евро по линия на европейския механизъм SAFE. На последното си заседание преди Коледа правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП и ИТН в оставка отпусна 83 млн. лв. в капитала на две държавни дружества, свързани с проекта - "Иганово" и ВМЗ.

Основната част от сумата - 82 млн. лв., бе внесена в капитала на новоучреденото дружество "Иганово", което се създаде специално за споразумението с "Райнметал". Тогава бе обяснено, че сумата е необходима за заплащането на определени технологии, патенти, ноу-хау и инженерни решения по изграждането на двата завода.

"Парите вече са преведени на "Райнметал", въпреки че няма подписан договор за бъдещата инвестиция", посочи днес министър Пулев, цитиран от "Сега". Той обясни, че погрешно е създадено впечатление, че България ще финансира проекта по линия на SAFE. На практика само 10-15% от стойността на инвестицията можели да бъдат осигурени по този начин. "И тъй като в бюджета за тази година няма никакви средства, трябва да се търси друга формула за финансиране", каза Пулев.

Още: Окончателно: Няма да има местен референдум за завода на "Райнметал"

"Ние сме комуникирали проблемите с германската компания, обявили сме, че искаме да се трансформира плана за тази инвестиция, което ще отнеме още доста време", обясни още икономическият министър.

Той обяви, че новото държавно дружество "Иганово" ще бъде закрито. По думите му това дружество се е появило по странен начин. Първоначално е било предвидено създаване само на смесено дружество между ВМЗ и "Райнметал", като ВМЗ е трябвало да отговаря с апорт на терен и подходящата инфраструктура. Впоследствие предишното правителство решава да създаде второ държавно дружество, което да наеме строителна фирма, способна да построи двата завода по изискванията на "Райнметал".

Още: "Литаско" се разбраха с Радев: Развързват ръцете на "Лукойл Нефтохим" за нефт (ВИДЕО)