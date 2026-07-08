Премиерът обсъди с "Уестингхаус" проекта за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ "Козлодуй"

Министър-председателят Румен Радев се срещна днес в Министерския съвет с представители на ръководството на „Уестингхаус“. По време на срещата беше обсъдено изпълнението на предварителните инженерни дейности по проекта за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, съобщиха от пресслужбата на правителството.

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Двете страни разгледаха и въпроси, свързани със завършването на предпроектното проучване за времевите срокове за изграждането на новите блокове, както и очакваната крайна цена. В срещата участваха вицепремиерът Гълъб Донев и временно изпълняващият длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл.

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Новите блокове на АЕЦ „Козлодуй“ могат да добавят 55 млрд. евро към българската икономика, каза през май изпълнителният директор на компанията Петьо Иванов. България се нуждае от проекта за 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“, за да гарантира енергийната си независимост, да намали зависимостта от вносни горива и да подкрепи развитието на икономиката, заяви тогава изпълнителният директор на „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“по време на медиен брифинг, на който „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности“, „Уестингхаус“ (Westinghouse) и „Хюндай И енд Си“ (Hyundai E&C) представиха напредъка по проекта за новите мощности. Събитието се състоя в „Гранд Хотел Милениум София“.

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