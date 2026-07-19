Франция - Англия НА ЖИВО: 3:5, хеттрик за Букайо Сака!

Отборите на Франция и Англия играят при резултат 3:5 в сблъсък за третото място на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Двата тима бяха сочени сред основните фаворити за трофея, но сега само един от тях ще трябва да се утеши с бронзовите медали. Въпреки че срещата на практика е от никакво значение, тя се очертава да бъде изключително интересна. Ако нямате възможност да я гледате, то може да проследите нейния развой НА ЖИВО тук, в спортната секция на Actualno.com.

НА ЖИВО: Франция 3:5 Англия

Срещата започна по мечтан начин за отбора на Англия. Някои фенове още не бяха заели местата си по трибуните, когато Майк Менян трябваше да вади топката от мрежата си. "Трите лъва" се възползваха добре от неориентираната френска защита, а Деклан Райс откри резултата в "малкия финал" с гол от дистанция. Минути по-късно Маркъс Рашфорд стреля, но ударът му бе блокиран. След 10 минути игра дойде и първата възможност за "петлите". Те организираха добра атака, а Раян Шерки я завърши с удар, попаднал в обсега на Дийн Хендерсън. Англичаните отговориха на момента с отлична акция по десния фланг, завършила с гол на Букайо Сака. Крилото на Арсенал обаче бе в положение на засада.

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Малко по-късно Сака беше изведен зад френската защита и стреля, но топката прелетя далеч над вратата, след като Максенс Лакроа блокира удара му. Последва корнер, при който Езри Конса се измъкна от Адриен Рабио и прати кълбото в мрежата на Менян за втори път. Дойде време за първата пауза за хидратация, а след подновяването на играта Килиан Мбапе пропусна отлична възможност да намали изоставането на "петлите". В 32-а минута Рашфорд завърши поредната хубава атака на Англия със силен удар от дистанция, който бе отразен от френския страж. Секунди по-късно екшънът се пренесе пред другата врата, където Хендерсън спаси опит на Мбапе.

Два гола на Сака оформиха разгрома

Топката бързо се върна във владение на "трите лъва", като Букайо Сака бе изведен зад защитата на Франция. Той обаче не успя да се ориентира добре и пропиля възможността. Секунди по-късно идентична атака завърши с гол на Букайо Сака. Първо Рашфорд стреля, но Менян отрази. При добавката на Сака последва ново спасяване, но крилото на Арсенал все пак намери целта в 37-а минута. В самото начало на добавеното време англичаните отбелязаха и четвърти гол. Еберечи Езе изведе Букайо Сака в центъра на наказателното поле, а той не се поколеба да стреля и на практика реши мача. Така, въпреки отсъствието на големите си звезди Хари Кейн и Джуд Белингам, "трите лъва" се оттеглиха на почивката с аванс от четири гола.

Ударно начало на второто полувреме за Франция

Дешан не можеше да остави това унижение да продължи и извърши четири промени на почивката. Дайо Упамекано, Люка Дин, Брадли Баркола и Усман Дембеле замениха Ибрахима Конате, Тео Ернандес, Дезире Дуе и Раян Шерки. Маркъс Рашфорд пък отстъпи мястото си на Оли Уоткинс. В самото начало на второто полувреме Франция върна едно попадение. Майкъл Олисе изведе отлично Килиан Мбапе, който вкара своя гол №9 на турнира. В 53-а минута Еберечи Езе преодоля с лекота френската защита, но Упамекано внимаваше и успя да спре устрема му. Секунди по-късно Мбапе разигра с Брадли Баркола в наказателното поле, а звездата на ПСЖ намали изоставането на Франция с още един гол.

Моменти по-късно Хендерсън трябваше да се намесва решително, за да отрази удар на Дембеле. При добавката Райс блокира опит на Олисе, но се оказа, че носителят на "Златната топка" е бил в засада. Последва спасяване на Менян след изстрел на Уоткинс с глава. Веднага след това Олисе стреля от около 17 метра, но кълбото профуча покрай лявата греда. В 63-а минута Дембеле отправи много слаб удар, който попадна право в ръцете на английския страж. Натискът в "синьо" даде резултат, като моменти по-късно Килиан Мбапе вкара още един гол за 3:4. Десетина минути по-късно Олисе бе намерен в наказателното поле и стреля, но топката не попадна в рамките на вратата. След това капитанът на "петлите" имаше претенции за дузпа след сдърпване с Джарел Куанса, но съдията бе категоричен, че няма нарушение.

Томас Тухел предприе мерки за случващото се на терена и направи двойна смяна. Джуд Белингам и Елиът Андерсън замениха Айвън Тони и Еберечи Езе. Секунди след влизането си Белингам можеше да сложи точка на спора, но се забави и не успя да стреля. В следващия момент Олисе направи нов фрапантен пропуск. Звездата на Байерн разигра добре с Дембеле, но не успя да се разпише от близка дистанция. В 82-а минута Куанса бе принудително заменен от Рийс Джеймс. Моменти по-късно Мало Густо извърши нарушение срещу Джед Спенс в наказателното поле и съдията отсъди дузпа в полза на Англия. Букайо Сака застана зад топката и завърши хеттрика си в мача.

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