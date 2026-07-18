Франция - Англия НА ЖИВО: Много промени в стартовите състави на двата тима!

Отборите на Франция и Англия излизат в сблъсък за третото място на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Двата тима бяха сочени сред основните фаворити за трофея, но сега само един от тях ще трябва да се утеши с бронзовите медали. Въпреки че срещата на практика е от никакво значение, тя се очертава да бъде изключително интересна. Ако нямате възможност да я гледате, то може да проследите нейния развой НА ЖИВО тук, в спортната секция на Actualno.com.

НА ЖИВО: Франция - Англия

Двубоят за третото място ще се изиграе на стадион "Хард Рок" в Маями. Главен съдия на терена ще бъде Хесус Валенсуела от Венецуела. Срещата между Франция и Англия ще започне в полунощ между събота и неделя, 19 юли. Час по-рано ще бъдат обявени стартовите състави на Дидие Дешан и Томас Тухел. Мачът ще бъде пряко излъчен в българския телевизионен ефир, като каналите, които ще го предават на живо са БНТ 1 и БНТ 3.

Стартови състави

Дидие Дешан е предприел сериозни промени в състава си за мача. Напълно нова защита в лицето на Мало Густо, Ибрахима Конате, Максенс Лакроа и Тео Ернандес, застава пред Майк Менян. Адриен Рабио и Уорън Заир-Емери в халфовата линия за "петлите". Майкъл Олисе, Раян Шерки и Дезире Дуе ще помагат на капитана Килиан Мбапе в атака. От другата страна на терена също има известни изненади. Дийн Хендерсън заменя Джордан Пикфорд на вратата на Англия. Джарел Куанса, Марк Гехи, Езри Конса и Джед Спенс в защита за "трите лъва". Деклан Райс, Еберечи Езе и Морган Роджърс ще действат в средата на терена. Маркъс Рашфорд, Иван Тони и Букайо Сака са избраниците на Томас Тухел в предни позиции.

Очаквайте подробности!

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Преди мача

Отборът Франция се представяше отлично на американска земя и бе сочен за основен фаворит за трофея. Амбициите на "петлите" обаче претърпяха разочарование на 1/2-финала с Испания. Звездната атака на Дидие Дешан не предложи нищо в атака, а пълната доминация на "Ла Роха" даде резултат чрез два гола. Англичаните пък се разминаха с мечтата си за финал по още по-съкрушителен начин. Те водеха с 1:0 на Аржентина до 85-а минута, но се прибраха в защита и допуснаха две попадения. Така "трите лъва" напълно капитулираха срещу световния шампион.

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