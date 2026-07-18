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Иниеста "свали шапка" на Лионел Меси и даде рецептата за успех на финала на Световното първенство

18 юли 2026, 17:33 часа 559 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Иниеста "свали шапка" на Лионел Меси и даде рецептата за успех на финала на Световното първенство

Испанската легенда Андрес Иниеста предупреди националния си отбор преди големия финал на Световното първенство в Северна Америка срещу Аржентина. Той заяви, че задачата Лионел Меси да бъде напълно спрян в двубоя е на практика невъзможна. Героят от Мондиал 2010 смята, че ключът към победата се крие в налагането на собствен ритъм, а не в прекомерно фокусиране върху блестящия капитан на "гаучосите".

Иниеста за Меси: Няма как да бъде спрян

Иниеста сподели своите мисли от Ню Йорк по време на интервю за "El Partidazo de COPE" в навечерието на големия сблъсък срещу Аржентина. Бившият майстор в полузащитата на "Ла Роха", който в момента се подготвя за новия етап от кариерата си като треньор в Дубай, анализира динамиката на този решаващ мач. Иниеста насочи анализа си към това как да се справи с основната заплаха, която представлява "албиселесте", както и как Испания трябва да подготви най-добрите си тактики за мача, който ще реши титлата.

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Андрес Иниеста

Иниеста се преклони пред величието на Меси

Когато беше попитан за най-добрата тактика, с която да се неутрализира блестящата игра на бившия му съотборник в Барселона - Меси, Иниеста настоя, че тази задача не може да бъде възложена на един-единствен играч. Той заяви: "Невъзможно е да бъде напълно неутрализиран. По-скоро ще зависи от това доколко Испания ще успее да нанесе удар на Аржентина със собствената си игра, като създава положения и се възползва от тях, когато се появят." Относно блестящата форма на аржентинската суперзвезда, която е отбелязала 8 гола и 4 асистенции през целия турнир, бившият полузащитник добави: "Няма думи, или просто не знам как да го опиша. Решителността, убедеността и всичко, което прави във всеки един мач, са нещо, пред което просто трябва да свалиш шапка."

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Освен че предупреди за опасната заплаха, която представлява Меси, Иниеста се опита и да разсее типичния страх, който съпътства мач от такова значение, като сподели своята рецепта за победоносна нагласа. Легендарният бивш полузащитник призова играчите да отхвърлят всякакво напрежение преди двубоя и да вдъхнат изключителен оптимизъм в състава на "Ла Роха".  Испания се подготвя за едно от най-големите изпитания в своята футболна история, в стремежа си да спечели втора златна звезда за екипа си. Преодоляването на колективната сила на Аржентина във финала ще бъде решаващ момент за това ново поколение звезди на иберийците.

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Испания отбор Андрес Иниеста Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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