Политиката отново се намеси във футбола: ФИФА заплаши Аржентина с наказание, но Белият дом каза "не"

Часове преди големия финал на Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, нов политически скандал разтърси футболния свят. Фолкландските острови, британска отвъдморска територия в югозападната част на Атлантическия океан, остават предмет на спор за суверенитет между Обединеното кралство и Аржентина. Въпросът бе засегнат и по време на 1/2-финала на Мондиал 2026 между действащия световен шампион и "трите лъва" След края на двубоя играчите на Аржентина извадиха транспарант с надпис: "Фолкландските острови принадлежат на Аржентина".

ФИФА щеше да разследва Аржентина

След края на мача от ФИФА обявиха, че аржентинският отбор е изправен пред потенциално дисциплинарно наказание, тъй като посланието им се приема като нарушение на правилата за политически изявления. Белият дом обаче се намеси в спора, като защити правото на свободно изразяване. На въпроса дали играчите са постъпили грешно, ръководителят на работната група на Белия дом по въпросите на ФИФА - Андрю Джулиани, заяви, че отборът е имал възможността и способността да направи тези изявления в САЩ. По тази причина "гаучосите" няма да бъдат наказани поне до финала в неделя, 19 юли.

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От Даунинг Стрийт подкрепиха призивите към ФИФА да разследва инцидента, като официалният говорител на министър-председателя заяви: "Световното първенство може и да не е наше, но Фолкландските острови определено са. Нашата ангажираност към Фолкландските острови никога няма да се промени." От там добавиха, че евентуални мерки срещу аржентинските играчи, разгърнали транспаранта, са въпрос, който трябва да реши ФИФА, но се присъединиха към мнението на министъра на икономиката Питър Кайл, че световната футболна федерация трябва да проведе разследване.

От своя страна правителството на Фолкландските острови заяви, че е разочаровано, но не изненадано от транспаранта и се надява ФИФА да наложи санкции за всяко поведение от този характер в съответствие със собствените си правила. През 2013 година жителите на Фолкландските острови гласуваха с огромно мнозинство в подкрепа на това да останат отвъдморска територия на Обединеното кралство.

През 1982 година между Великобритания и Аржентина избухна кратка, но ожесточена война за територията. Британска военна оперативна група изгони аржентинските сили, които бяха дебаркирали на Фолкландските острови, за да предявят териториални претенции. 74-дневният конфликт доведе до смъртта на 255 британски военни, трима жители на островите и 649 аржентински войници.

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