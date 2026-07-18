Франция - Англия: Кога и къде да гледаме малкия финал на Световното първенство по футбол 2026 (ОБНОВЕНА)

Футболни колоси като Франция и Англия се нядаваха да стигнат до спора за световната титла на Мондиал 2026, но вместо това ще им се наложи да "подгряват" преди големия финал със сблъсък за третото място. Финалистът от последните две световни първенства Франция ще опита да стигне отново до медалите след златните отличия от Мондиал 2018 и сребърните отличия от 2022, докато Англия ще си припомни какво е да играе в малък финал след Световното през 2018 г., когато загуби от Белгия.

Мач за третото място на Мондиал 2026: дата, начален час и телевизия

Франция бе считан за големия фаворит за световната титла на тазгодишния Мондиал, след като атомната им атака мачкаше всичко по пътя си. Само че на полуфиналите "петлите" бяха тотално обезличени от Испания, която не им даде никакви шансове за гол - едва 0,3 xG (очаквани голове) за Франция за целия мач. Англия пък поведе на Аржентина и спря да играе, като се прибра дълбоко в защита, което подкани "гаучосите" да играят само в нападение, докато извоюват пълен обрат в другия полуфинал.

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В кой ден и от колко часа е битката Франция - Англия

Франция влиза в малкия финал с желание да се докаже след разочароващия мач с Испания. Англия пък ще трябва да покаже реакция след изключително тежката загуба от психологическо естество срещу Аржентина. Интересно е и на какви стартови 11 ще заложат Дидие Дешан и Томас Тухел, тъй като някои играчи на двата отбора преследват и индивидуални награди. Малкият финал Франция и Англия е точно в полунощ на 18 юли (събота) срещу 19 юли (неделя) - 00:00 часа българско време.

Коя телевизия ще излъчи малкия финал на Световното 2026

Мачът между "петлите" и "трите лъва" ще се излъчва пряко в българския телевизионен ефир. Телевизията, която ще предава мача, е БНТ 1 и БНТ 3. Също така можете да проследите двубоя Франция - Англия НА ЖИВО в Actualno.com, както и на нашия спортен сайт Sportlive.bg!

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