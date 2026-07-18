Най-важните новини за деня: 18 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 18 юли.

Политика и общество

ТВЪРДИ ЛИ БЪЛГАРИЯ, ЧЕ УКРАЙНА ЛЪЖЕ ЗА КИЕВСКАТА ДЕКЛАРАЦИЯ? КАБИНЕТЪТ И ВЪНШНО МЪЛЧАТ ПРЕД ВЪПРОСИ НА ACTUALNO

Твърдите ли, че на официалния си сайт Министерството на външните работи на Украйна лъже, като посочва, че външният ни министър Велислава Петрова-Чамова е подписала декларация в Киев, в която основна точка гласи, че "Коалицията на желаещите" има важна роля като ефективен механизъм за подкрепа на Украйна и че страната ни е готова да засили участието си в нейната работа? Такъв директен въпрос зададе Actualno.com на Министерски съвет, който - съгласно Конституцията - ръководи и осъществява външната политика на страната.

РАДЕВ ВЪРВИ С БЪРЗИ КРАЧКИ СРЕЩУ НАЦИОНАЛНИЯ ИНТЕРЕС: ТАГАРЕВ АТАКУВА ПРЕМИЕРА

Бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев предупреди пред БНР, че изолацията на България от европейските формати не е символ на независимост, а на стратегическа самозатвореност, която може да има тежки последици. Той отбеляза, че Румен Радев върви с бързи крачки срещу националния интерес. Още: Йотова: Няма противоречия в позицията за Украйна, но "най-точната" е на Румен Радев

РАДЕВ РАЗРУШИ ДОВЕРИЕТО КЪМ НАС В ЕВРОПА, ЩЕ ПРОПИЛЕЕ ШЕНГЕН И ЕВРОЗОНАТА: КИРИЛ ПЕТКОВ С НОВА ДОЗА КРИТИКА ПО ВЛАСТТА

"Последната седмица външната политика на премиера успя едновременно да ядоса и проевропейските сили в България, и русофилите. Вътрешнополитическите страсти ще отминат, но нещо много по-важно започна да се руши: доверието на международните инвеститори". Това написа бившият премиер и бивш председател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков във Фейсбук по адрес на премиера Румен Радев заради така наречената Киевска декларация. Още: Радев върви с бързи крачки срещу националния интерес: Тагарев атакува премиера

Снимка: Велислава Петрова-Чамова, външен министър на България; източник: БГНЕС

ВЪПРЕКИ ЧЕ БЯХМЕ ЗАРИНАТИ: КРИЗА С БОКЛУКА НЯМА, А ИМАШЕ "САМО ГРОЗНИ ГЛЕДКИ", КАЗА ТЕРЗИЕВ, КОЙТО СИ ПОЖЕЛА БОКЛУКЪТ ВЕЧЕ ДА НЕ МУ Е ТЕМА

Кризата с боклука скоро няма да бъде решена. Криза няма, но имаше предизвикателства по отношение на подписването на договорите със сметопочистващите фирми. В столичните квартали „Слатина“, „Изгрев“ и „Подуяне“ сме близо до това да няма проблеми със сметосъбирането. Общинската фирма „Софекострой“ се справя много добре с почистването на „Люлин“ и „Красно село“. Това заяви кметът на София Васил Терзиев пред Нова телевизия. Още: След пожара в "Екобулпак": София увеличава капацитета за рециклиране

ГЕРБ СА ВИНОВНИ ЗА ВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ПАЗАРА: МИНИСТЪР ПЛАМЕН АБРОВСКИ ОБЯВИ ОЩЕ, ЧЕ "КОШНИЦАТА С ГРИЖА" СЕ РАЗШИРЯВА

„ГЕРБ допусна свръхконцентрация на пазара в ръста на цените на млякото и млечните продукти. Няма как да се случи нещо случайно и нехайно, защото в момента нито е модерно, нито е евтино на пазара“. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Пламен Абровски пред Нова телевизия. Абровски призова Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) и по-конкретно Радомир Чолаков, като заместник-председател на КЗК да каже защо се е стигнало до тази свръхконцентрация на пазара. Още: Фалшиво масло за всички нас: Земеделският министър пак не каза колко е заловено при знаков случай

ОБЯВИХА ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ В СИЛИСТРА ЗАРАДИ ПРЕСЪХВАЩОТО ЕЗЕРО СРЕБЪРНА

Обявиха частично бедствено положение в Силистра заради пресъхващото езеро Сребърна, предаде Нова телевизия. Нивото е по-ниско от оптималното с около метър, най-вече в резултат на климатичните промени и пряката намеса на човека, заяви директорът на РИОСВ - Русе Дауд Ибрям по повод обявеното частично бедствено положение в община Силистра заради критичното състояние на биосферния резерват Сребърна. Още: Община Ардино отново обяви частично бедствено положение

Войните в Украйна и Иран

РУСИЯ ЩЕ ВОДИ ОЩЕ ВОЙНА, А ТРЪМП МОЖЕ ДА УДАРИ ПУТИН. ЧИСЛАТА ОТ МОСКВА НЕ ЛЪЖАТ - ИКОНОМИКАТА Е СЪСИПАНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Изглежда, че руското Министерство на отбраната е решено да оптимизира въоръжените сили за продължителна позиционна война в Украйна, а не за механизираните маневри, необходими за постигане на бързи и мащабни успехи. На 17 юли руският министър на отбраната Андрей Белоусов проведе заседание на съвета на военното министерство с участието на заместник-министрите на отбраната Алексей Криворучко, Дмитрий Щербинин, Василий Осмаров, Анна Цивилева и генерал от сухопътните войски Юнус-Бек Евкуров; заместник-министъра на отбраната по логистиката генерал-полковник Александър Санчик; първия заместник-министър на отбраната Леонид Горнин; секретаря на Държавния съвет на Русия Алексей Дюмин. Целта - да обсъдят напредъка по постигането на целите, които съветът постави в края на 2025 г.

Снимка: Генерален щаб на украинската армия, Facebook

"ГЛУПАЦИТЕ СВЪРШИХА": НОВАТА МОБИЛИЗАЦИЯ, КОЯТО ГОТВИ ПУТИН, И С КОЛКО ВРЕМЕ РАЗПОЛАГА УКРАЙНА

Владимир Путин подготвя нова мобилизация и по всичко изглежда, че ще се реши на нея през есента, веднага след като минат изборите за Държавната дума, които са насрочени за 20 септември. Този път той ще се подсигури да избегне всички грешки, които допусна предишния път, когато проведе "частична" мобилизация през 2022 г. Още на 9 юли чешкият президент Петър Павел заяви в интервю за The Telegraph, че Украйна разполага точно с два месеца, за да възобнови мирните преговори, защото Путин ще обяви обща мобилизация след парламентарните избори. Същото потвърждават и източници от ФСБ и военните комисариати пред руските независими издания "Вьорстка" и "Важни истории" - мобилизацията се чака през октомври и подготовката за нея вече е в ход.

РУСКИТЕ ВОЙНИЦИ КАТО "ЧЕРВЕИ" – КАК ЕДИН ЧОВЕК ПРЕНАПИСА ПРАВИЛАТА НА ВОЙНАТА С ПРЕЗЕРВАТИВИ И ДРОНОВЕ

Кой стои зад зашеметяващите украински атаки, които обърнаха цялата стратегия на войната и лека-полека променят нейния ход? Украинските удари по рафинериите предизвикаха тежка бензинова криза в цяла Русия. С атаките си върху логистиката пък украинците блокираха Крим, който остана не само без гориво, но и без комуникации, ток и дори често без вода. Атаките срещу кораби в Азовско море принудиха руските власти да затворят Керченския проток, който свързва Азовско с Черно море, което се отрази и на износа им на пшеница и други земеделски продукти.

САЩ НЕ СПИРАТ С ВЪЗДУШНИТЕ УДАРИ СРЕЩУ ИРАН (ВИДЕА)

Съединените щати са започнали нова вълна от въздушни удари срещу Иран в петък, съобщава CNN. Централното командване на САЩ обяви чрез социалните медии, че е "започнало серия от удари срещу Иран", които са стартирали в 15:00 ч. източно време. Според американските военни, ударите целят "да продължат да влошават иранските военни способности". CENTCOM не предостави допълнителни подробности за целите или мащаба на ударите. Още: САЩ с нова вълна удари срещу Иран, атакува пътища и мостове (ВИДЕО)

AI и бъдещето

РОБОТИ-УБИЙЦИ И ОЩЕ НЕВЕРОЯТНИ НЕЩА ОТ БЪДЕЩЕТО: КАКВО ВИДЯХМЕ НА СРЕЩАТА НА ВЪРХА ЗА ИЗКУСТВЕНИЯ ИНТЕЛЕКТ

Робот с лицето на Марк Зукърбърг намига на публиката, а секунди по-късно лицето му се преобразява в това на Барак Обама. Това е един от многото експонати в Женева на срещата на върха "Изкуствен интелект за добро". Тази година събитието постави нов рекорд по посещаемост с над 12 000 участници от 177 държави. Това, което бе показано на него, още веднъж демонстрира, че въпросите, свързани с изкуствения интелект (ИИ), наистина са повече от неотложни, предаде Евронюз.