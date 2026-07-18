Кабинетът "Радев":

Световен шампион с Испания се умолява на Тръмп да го пусне в САЩ за финала на Мондиал 2026

18 юли 2026, 15:37 часа 897 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Световен шампион с Испания се умолява на Тръмп да го пусне в САЩ за финала на Мондиал 2026

Бившият испански национал ⁠Жоан ⁠Капдевила се обърна ⁠с молба за помощ към президента Доналд Тръмп, след като му беше отказано разрешение за влизане в Съединените щати по много интересна причина. Световният шампион с "Ла Роха" от 2010 година иска да присъства на финала на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, в неделя, 19 юли, между родината му и Аржентина.

Жоан Капдевила с молба към Доналд Тръмп

Капдевила излезе с публикация в социалните мрежи, в която заяви, че молбата му е била отхвърлена, защото е играл в демонстративен мач с участието на звезди от Ла Лига в Иран през 2016 г. 48-годишният футболист е тагнал Тръмп в публикация в социалните медии, с която търси помощ. В публикацията си Капдевила също така отбеляза испанското министерство на спорта и се обърна с молба за помощ към държавния секретар на САЩ Марко Рубио.

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Жоан Капдевила

Ето какво написа Капдевила:

"Нуждая се от помощ, Доналд Тръмп! Току-що ми казаха, че не мога да пътувам до финала с децата си, защото ми е отказана ESTA (Електронна система за разрешение за пътуване)", написа Капдевила в публикация в социалните мрежи. Одобрението по ESTA е необходимо за безвизово пътуване до САЩ. "Може ли някой да ми помогне с това? Нямате представа колко се вълнувах да бъда там с всичките си съотборници от 2010 година и с този отбор, за да ги подкрепям. Не мога да повярвам, че не ме пускат в САЩ... и че ще пропусна такъв момент с децата ми, които толкова много обичат футбола."

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Испания отбор Световно първенство по футбол 2026
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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