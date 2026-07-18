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Изненада на щанда с месо: В този магазин допаминът ви е гарантиран

18 юли 2026, 22:30 часа 565 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Изненада на щанда с месо: В този магазин допаминът ви е гарантиран

Ориентираме се към край на сериозните новини за днес! Време е за вечерната ни доза допамин – няколко секунди, които да ни напомнят, че светът е пълен с причини за усмивка.

Контрольор и едновременно пазач на щанда - но забележете все пак на кой точно щанд се е позиционирал?

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Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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